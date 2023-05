Los focos de la crónica social están posados sobre Tamara Falcó (41) desde hace varias semanas con motivo de su inminente enlace, contra todo pronóstico, con Iñigo Onieva (33), el próximo 8 de julio; y sobre todos los contratiempos que ha sufrido alrededor de esta fecha. Pues cabe recordar, que hasta el pasado domingo, tras la sonada ruptura contractual de Tamara con la firma Sophie et Voilà, y a poco más de cuarenta días de su gran día, la hija de Isabel Preysler (72) no tenía quien le diseñara su vestido nupcial.

Sea como fuere, lo cierto es que en las últimas horas, ha trascendido el que podría ser un nuevo reto para la socialité antes de pasar por el altar: adelgazar entre ocho y diez kilos. ¿Cómo? Ingresando en un centro especializado para ello.

Ha sido el programa Sálvame quien ha dado a conocer dicha información. Según la colaboradora Mayte Ametlla, la marquesa de Griñón «quiere alejarse un tiempo de su familia para ingresar en un centro especializado» y perder el peso que ha ganado en las últimas semanas, con un estricto plan alimenticio y de ejercicio. «Va a estar ingresada tres semanas. Lo oculta a su familia y, en especial, a su novio por razones obvias. Estarán enterándose ahora», cuenta.

Una decisión [la de Tamara] que, aunque podría resultar efectiva a afectos prácticos, de ser ciertas las cifras antes mencionadas, pondría en riesgo su estado de salud precisamente por la rapidez del proceso. «Vamos a recordar que hablamos de un ser humano no somos coches. Entra la fisiología, el equilibrio», detalla la médico estético y experta en nutrición, Electa Navarrete, que enumera entre los principales riesgos de la práctica, que perdiera masa muscular, que se deshidratara o que sufriera episodios de mareos.

Esta no es la primera vez que Tamara tiene entre ceja y ceja deshacerse de esos kilitos de más. Hace algunos años, de hecho, Tamara decidía ponerse en manos de profesionales para recuperar su figura tras haber aumentado notablemente su peso consecuencia del hipotiroidismo, un cuadro clínico que se deriva de una reducida actividad de la glándula tiroides, que le habían detectado previamente. «Es una pregunta compleja que me hacéis muchas veces y la verdad es que el sobrepeso se puede deber a muchas situaciones distintas. Yo no soy médico, no me atrevo a aconsejarte, lo que sí te digo es que no paré hasta lograrlo, aunque tuviera altibajos y siempre en manos de profesionales», explicaba entonces ella misma en sus redes sociales.

Según trascendido, la clave de la colaboradora de El Hormiguero residía entonces en una dieta para favorecer el funcionamiento del tiroides, con alimentos ricos en minerales, como el marisco, los pescados o las legumbres; así como en el yoga, una práctica deportiva que, según varios expertos, es efectiva para quemar calorías y disminuir el estrés, dos aspectos básicos para sentirse bien en el día a día.

Su aumento de peso, objeto de críticas en televisión

El aumento de peso de Tamara Falcó ha sido objeto de críticas en las diferentes tertulias de la pequeña pantalla en los últimos meses, dando lugar incluso a rumores de embarazo y desmentidos de la socialité y de Iñigo Onieva. «He engordado un poquito, porque desde que estoy con Iñigo, es verdad que a él le gusta mucho salir, cocinar, comer y vamos a muchas comidas», explicó Tamara cuando fue criticada por retocar una de sus fotos en Instagram. «Onieva hace mucho ejercicio y quema todo, mientras que Tamara hace ejercicio de aquella manera: fitness y algo de pesas», comentó Aurelio Manzano sobre la explicación que le dio su amiga.

Asimismo, esta misma semana, Bibiana Fernández y Alessandro Lequio, abordaron el tema durante la tertulia social en El Programa de Ana Rosa. «Ha cogido peso y se puede vestir de novia y de trapecista, pero cuando se tomó las medidas con las vascas tenía otra talla. Cuando Wes Gordon (director creativo de Carolina Herrera) la vea, creo que se va encontrar con un problema, porque Tamara no es la mujer que recuerda. No me estoy metiendo con ella. Ya tuvo un problema de salud y cogió peso por algo que no sé lo que es y vuelve a tenerlo», dijo la interprete de Cambio de sexo.

«Si repasamos la foto de este fin de semana [durante la boda a la que acudió con su madre, Isabel Preysler], vemos como el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje. Me cuentan que Tamara no se sentía a gusto con el vestido de Sophie et Voilà por el aumento de talla y quería disimularlo», añadió Lequio.