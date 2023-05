Tamara Falcó está a punto de cumplir su sueño de pasar por el altar, pero antes ha tenido que sortear varios obstáculos que se han puesto en su camino, como quedarse sin vestido de novia a mes y medio de darse el ‘sí, quiero’. Mientras Sophie et voilà resaltó que habían roto el contrato por una cuestión de originalidad del diseño, Bibiana Fernández ha preferido dar otro motivo, según su punto de vista. Y ese no es otro que el peso que la marquesa de Griñón habría cogido estos últimos meses.

«Ha cogido peso y se puede vestir de novia y de trapecista», ha dicho en El programa de Ana Rosa, añadiendo que este es el verdadero problema de la hija de Isabel Preysler, y no el poco tiempo que queda para su boda. Tal y como ha explicado, cuando comenzó la colaboración con las diseñadoras vacas, su talla era muy diferente a la que luciría a día de hoy: «Supongo que a ninguna vasca de este país le interesa decirle que no a Tamara Falcó por la trascendencia que tiene. Wes Gordon se va a encontrar con una mujer que no es la mujer que él recuerda del reality donde fue a visitarle. No me estoy metiendo con ella». Pero no es la primera vez que el peso de Falcó se convierte en tema de la actualidad, pues cabe recordar que la socialite sufrió un problema de tiroides que modificó su imagen hasta tal punto que el mundo se creyó con el derecho de opinar sobre ello. «Ella ya tuvo un problema de salud y cogió peso por algo que no sé lo que es y vuelve a tenerlo. Las mujeres cuando vamos a casarnos normalmente hacemos régimen», ha añadido.

Siguiendo el hilo del tema, la colaboradora de Telecinco ha querido contar su experiencia personal, sin llegar a imaginar que terminaría siendo protagonista del universo 2.0. «Yo paso mucha hambre y me gustaría poder comer muchas cosas de las que me privo. Pero es una elección personal», ha destacado, añadiendo que la gente que conoce con kilos «de más» es por comer. «Antes de llegar a los 120 (kilos) se tienen 80 y no se pone remedio. Y luego vamos al balón gástrico. Sé que este tema es muy impopular», ha sentenciado. Pero las palabras de Bibiana no han tardado en hacerse virales en la red, y han sido muchos los usuarios que han cargado contra ella, acusándola de ‘gordófoba’ y resaltando no solo las declaraciones sobre Tamara, sino también sus comentarios sobre la delgadez extrema de África. «¿Que en África no hay sobrepeso? Señora, tampoco hay comida. ¿Qué quiere decir? ¿Mejor anoréxica que estar como Tamara?» o «Te aseguro que hay gente que engorda sin comer, porque tiene otros problemas de la hostia o enfermedades» han sido algunos de los comentarios que han inundado Twitter.

Cambio de opinión

Sin embargo, antes de meterse de lleno en el fango y opinar acerca del cuerpo de la marquesa de Griñón, Bibiana se ha mostrado a favor de la diversidad de tallas y cuerpos, añadiendo que no importa el aspecto físico siempre y cuando uno esté sano: «No es nada malo coger peso (…) Yo que soy delgada me dicen que estoy incitando a la anorexia. La gente tiene que estar sana, gorda o delgada, es lo principal. Lo principal es la salud por encima de la estética. La estética es una cuestión que cada uno elige».