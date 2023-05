La cuenta atrás para Tamara Falcó ya ha comenzado. Después de que se conociera la cancelación de su contrato con la firma Sophie et Voilà y que la marquesa de Griñón se había quedado sin vestido de novia a menos de dos meses del gran día, la hija de Isabel Preysler ha decidido poner tierra de por medio y viajar a Nueva York para reunirse con el equipo creativo de la firma Carolina Herrera que, previsiblemente, se encargará de su traje nupcial.

Tras asistir este sábado a la boda de su amiga, Lucía Domínguez Vega-Penichet con Álvaro Gomis, en la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid, el domingo, la marquesa de Griñón tomaba un vuelo a la Gran Manzana de manera urgente. Tamara Falcó llegaba a la zona Premium Aena del Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid – Barajas en la tarde del domingo para viajar a Nueva York. A pesar de que en todo momento ha intentado pasar desapercibida, la marquesa de Griñón, no ha podido evitar que la captasen bajando del coche y dirigiéndose al interior del aeropuerto llevando una pequeña maleta.

El motivo de este viaje no es otro que reunirse este lunes con el equipo dirigido por Wes Gordon, para poner solución al grave problema que supone no tener, a estas alturas, vestido para su gran día. Un viaje en el que ha contado con la compañía de su amiga y estilista Blanca Unzueta, que no ha dudado en apoyar a la aristócrata en este complicado momento. Mientras que Tamara ha entrado al aeropuerto por la zona Premium, no así Blanca Unzueta, que entró por la zona normal de pasajeros, pero tampoco quiso hacer declaraciones.

Tamara Falcó salió de su casa con tiempo suficiente para llegar al aeropuerto. Como era de esperar, los reporteros aguardaban a la entrada de la residencia para recoger alguna declaración de la marquesa de Griñón que, sin embargo, ha preferido guardar silencio. De hecho, se metió de manera apresurada en el coche que la esperaba y el conductor, que quiso cerrar la puerta para evitar que los reporteros siguieran preguntándole cosas, casi le pilla el pie a Tamara Falcó.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre esta apresurada reunión en Nueva York, aunque todo apunta que, a su vuelta, Tamara Falcó ya contará con un plan definido de cara a su vestido de novia. Sin duda, una de las cuestiones más importantes en cualquier boda y que, en los últimos días, le ha dado muchos quebraderos de cabeza a la hija de Isabel Preysler.