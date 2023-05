La de Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (33) es la boda más sonada de todos los tiempos. Y no solo por las predicciones que apuntan a un corto futuro como marido y mujer, sino también, por todo lo sucedido con los preparativos del enlace a escasos dos meses de que se celebre. Y es que si bien la semana pasada la pareja copó varios titulares de la crónica social por la cantidad mínima que habrían impuesto a sus invitados como regalo de boda; esta lo han sido, o más bien ella, por todo lo referente a su vestido de novia.

Fue hace escasos días cuando se conoció que la firma Sophie et voilà había decidido romper su acuerdo con Tamara Falcó y, por lo tanto, no vestirla en el gran día de su boda, debido a las «exigencias» de la marquesa de Griñón, que no irían en consonancia con el código ético de la casa vasca. «Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño», comenzaba diciendo el comunicado con el que Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de la firma, anunciaron el cese de su relación laboral con Tamara Falcó.

«Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma», concluía.

Así, desde entonces, la hija de Isabel Preysler (72) habría hecho un llamamiento masivo a diseñadores de vestidos de novia para escoger el que será quien complazca sus deseos en tanto a su atuendo nupcial. ¿El elegido? Carolina Herrera. Ha sido el programa Fiesta quien ha confirmado la noticia este domingo después de haber sido testigos de la salida, a mediodía, de Tamara Falcó, de las inmediaciones de su casa rumbo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para volar hacía Estados Unidos junto a su estilista, Blanca Unzueta. A su llegada al país de América del Norte la Marquesa se trasladará hasta el atelier que la firma tiene en Nueva York para reunirse con Wes Gordon, director creativo actual de la marca.

Ya durante el reality que Tamara grabó para Netflix, La Marquesa, que Falcó visitó la sede de la firma tras disfrutar de uno de sus desfiles en el front row de la pasarela junto a Carolina Herrera, que mantiene una estupenda relación a su vez con Isabel Preysler, y su hija, Carolina Adriana.

Empieza la cuenta atrás

Quedan escasas semanas para que Tamara Falcó e Iñigo Onieva se den el Sí, quiero en una ceremonia que tendrá lugar en El Rincón, el palacete del siglo XIX que la socialité heredó de su padre, Carlos Falcó, quien fuera V marqués de Griñón y XII marqués de Castel-Moncayo. Concretamente, será el 8 de julio, aunque se espera eso sí, que un día antes, el día 7, empiece la celebración con una gran fiesta reservada a los invitados más jóvenes en el lujoso Hotel Ritz de Madrid, uno de los más exclusivos de la capital madrileña.