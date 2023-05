Desde que iniciaran su relación, rompieran, volvieran y anunciaran su boda para el próximo 8 de julio, Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (33) han conseguido casi los mismos fieles que retractores; entre los que se encuentran algunos de los rostros más conocidos de la crónica social de nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de Carmen Lomana (74) que, bien por su sinceridad o por su hábil manera de estar en todos los fregaos, es la socialité que más veces ha opinado sobre la feliz pareja.

Sin ir más lejos, este mismo fin de semana, preguntada expresamente por ello, Carmen Lomana ha hecho a las cámaras de Gtres su predicción acerca de cuánto podrían durar como marido y mujer la marquesa de Griñón y el empresario madrileño: ni más ni menos que dos años y medio. «Sobre todo, lo más divertido de esta pareja es que son el yin y el yang, quizás por eso funcionen tan bien. Yo les doy dos años y medio», ha dicho.

Pero no se ha quedado ahí. Carmen ha especificado también que ese tiempo va «con niño» incluido. Algo precisamente, sobre lo que se ha especulado mucho en los últimos tiempos. Concretamente, desde que el pasado mes de marzo llegaran a la redacción de Sálvame, voces de alarma. «El niño tiene que venir sin parar, que estén ahí mañana, tarde y noche», señala. «Esta información pondría en peligro, por segunda vez, la boda entre Tamara e Iñigo. No por una deslealtad, ni por unas grabaciones. Ni el entorno de Tamara, ni el entorno de Iñigo lo saben. Es una información que también está en otras redacciones de otros medios de comunicación», contaron por su parte en el citado programa.

Carmen Lomana se recupera favorablemente tras haberle extirpado un tumor

Fue el pasado jueves cuando Carmen Lomana reveló en Espejo Público, el programa en que colabora habitualmente, que había sido intervenida varios días antes de un tumor en la parótida al que en un principio, había restado importancia. «Lo noté este verano en la zona de las paperas, pero no le hice ni caso. Me di cuenta al ponerme los pendientes, al peinarme, pero no le hice ni caso», reconoció para después relatar que fue una amiga suya la que le dijo que lo consultase con su médico.

Afortunadamente siguió su consejo y, tras hacerle las pruebas médicas pertinentes, «me dijeron que era un tumor muy grave. Si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro. Si estoy aquí es para dar un testimonio que si puede salvar a una persona es suficiente. Si notan un bulto, que se palpen y se notan algo en el cuello, que solo se habla del cáncer de mama pero hay otros. Quiero hacer un llamamiento: si os veis algo raro en vuestro cuerpo id al médico. En este este caso aunque era pequeño creció hacia dentro y ese era el problema», añadió.

La empresaria y colaboradora de televisión se está recuperando favorablemente de la intervención. De hecho, ha sido ella misma quien hace escasas horas, ha compartido su evolución a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de quinientos mil seguidores, con una instantánea de la que ha sido su primera salida tras la operación.