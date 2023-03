Tamara Falcó despeja la incógnita sobre su supuesto embarazo

Aunque hoy precisamente se han cumplido tres años desde que tuvo lugar la trágica e inesperada muerte de Carlos Falcó a consecuencia del coronavirus, Tamara Falcó prefiere dejar anclado un tema tan sumamente doloroso en el pasado para centrarse en otros asuntos como los preparativos de su boda con Íñigo Onieva. No será hasta el próximo 8 de julio cuando la marquesa de Griñón se dé el «sí, quiero» con el empresario en la finca de El Rincón, habiendo perdonado así de manera definitiva la infidelidad que este último llevaba a cabo hace tan solo unos meses, y en medio de los rumores sobre posible embarazo. Algo que ha querido despejar la protagonista en cuestión aprovechando su presencia en el plató de El Hormiguero.

Como cada jueves, Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y la ex ganadora de MasterChef Celebrity se han reunido en el programa de las noches de Antena 3 para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, entre los que ha salido a relucir el de una pareja de novios que ha optado por no poner alcohol para los invitados durante el día de su boda. Algo que ha generado cierta controversia en los colaboradores, posándose todas las miradas en los planes nupciales que llevarán a cabo tanto Tamara como Íñigo de cara a su gran día, admitiendo la marquesa que ellos sí tienen previsto incluir en su menú algunas bebidas alcohólicas ya que el empresario quiere «empezar con un cóctel desde el principio».

La conversación en cuestión ha derivado en el número de invitados que Nuria Roca y Juan del Val quisieron tener junto a ellos durante el día de su boda, que fueron 300 más ellos dos, 302 en total. Algo a lo que Tamara Falcó ha respondido, admitiendo que en el caso de su ceremonia son 400 invitados más Íñigo y ella, 402. Una cifra que una de las hormigas ha aprovechado para lanzar una pregunta muy esperada para todos los espectadores, que no es otra que la de si la marquesa está o no embarazada. Algo a lo que la hija de Isabel Preysler respondía con cierta incomodidad: «¿Cómo?», se preguntaba incrédula, para después zanjar el tema al desvelar que «no» está esperando un bebé junto a su prometido. Un rumor que comenzó a sonar con fuerza cuando el tiktoker Abel Planelles aseguraba tener información de fuentes fiables que indicaban que la marquesa y su novio se habían sumergido de lleno en la dulce espera de un hijo en común, mientras que ella lo negaba rotundamente durante una de sus apariciones en El Hormiguero, centrándose únicamente en la boda y optando así por ir paso a paso con Íñigo Onieva, aunque en diversas ocasiones ha expresado su deseo de convertirse en madre de cara a un futuro no muy lejano, maternidad para la que, por el momento, parece que habrá que esperar.