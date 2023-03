El momentazo de Sebastián Yatra con Pablo Motos al mencionar a Aitana

Si bien era el pasado lunes, 13 de marzo, cuando Antonio Pagudo se encargaba de dar pistoletazo de salida a una nueva semana en El Hormiguero, Sebastián Yatra era el encargado de coger su testigo de cara a este mismo martes. Teniendo en cuenta que hace tan solo unos días que ha sacado a la luz un single bautizado como Una noche sin pensar y que cuenta con la presencia de Milena Smit, el colombiano no ha querido dejar pasar la oportunidad de promocionarlo en prime time de Antena 3 y en medio de los rumores sobre un supuesto romance con Aitana.

Tanto el cantante como la intérprete catalana hacían saltar las alarmas de manera definitiva hace poco más de una semana, cuando ambos acudían a la boda de Guaynaa y Lele Pons en Miami y permanecían unidos durante prácticamente todo el festejo. De esta manera, entre sus seguidores surgía la duda sobre si simplemente estaban dando continuidad a su gran amistad, o si por el contrario, habían optado por dar un paso más allá en su vínculo. Algo que ha intentado resolver Pablo Motos sin mucho éxito, haciendo en primer lugar referencia a esta última ocasión de Sebastián: «Muchas veces hay noches de las que uno se arrepiente, después pasan los años y las recuerdas con cariño. He vivido», comenzaba explicando, desvelando así la temática de un tema que ya es todo un éxito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Pero lejos de dejar ahí su testimonio, el de Medellín siguió dando detalles sobre los motivos que le habían llevado a componer la melodía en cuestión: «Terminé la etapa de mi último álbum y ahora con Una noche sin pensar empiezo un nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera, así que como compositor relato una perspectiva distinta. Estoy viviendo mucho, después me siento a escribir y cuento cómo veo el mundo en este momento y cómo percibo mis emociones desde fuera para escribir canciones que te lleven a lugares bonitos», revelaba, visiblemente contento del resultado que ha obtenido tras mucho esfuerzo.

Por otro lado, Sebastián no ha querido dejar pasar la oportunidad de deshacerse en elogios sobre Milena Smit por su ayuda en el videoclip de este tema: «Milena Smit es increíble, ella no sabe lo bonito que es trabajar con ella. Cuando la vi en Madres paralelas de Almodóvar me fascinó y pensé en hacer un videoclip con ella en el futuro, así que le escribí por directo y quedamos para tomar café y le expliqué mi idea y le fascinó desde el primer momento. Es una chica con mucha luz», zanjaba, demostrando así haber conectado con ella desde el primer minuto para dar luz a un proyecto conjunto que también contaba con la colaboración artística de una de las mejores amigas de Aitana. No obstante, Yatra no ha querido hacer hincapié en su amistad con la intérprete de Teléfono, únicamente refiriéndose a ella como compañera de La Voz: «La conozco, la conozco», avivando así una incógnita cada vez más presente a nivel mundial.