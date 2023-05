Carmen Lomana anuncia que le han extirpado un tumor

Carmen Lomana ha reaparecido en la red hace apenas unos minutos para comunicar su participación en Espejo Público con una intrigante frase: «Os daré una noticia». Tan elegante como siempre, se ha enfundado en un estilismo de color blanco para contar su último revés de salud: le han detectado un tumor. Con semblante serio, la coleccionista ha revelado que se encontró un bulto detrás de la oreja al que no dio importancia. Fue entonces cuando lo comentó con su médico de cabecera y decidieron operarla el pasado jueves, 4 de mayo, en la clínica Ruber.

La aristócrata no tiene más detalles de este susto al que ha tenido que hacer frente, pero de momento lo están analizando y todo apunta a que sería benigno. «Las mujeres siempre dicen del pecho, pero hay cosas que son igual o peor que el cáncer de pecho», ha comenzado explicando frente a Susanna Griso con el objetivo de dar un testimonio en primera persona para calmar la preocupación que ha crecido en torno a su salud.

Fue en la zona de las paperas y gracias a una amiga a la que se lo contó pudo atajarlo a tiempo. «Lo noté este verano, no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme… Hace menos de un mes, una amiga me dijo: ‘¿tú estás loca? inmediatamente al médico’», ha añadido en el espacio de Antena 3. Después de una resonancia y una punción, le dieron el diagnóstico: un tumor de parótida. «Es muy grave, si no te lo cogemos a tiempo hace metástasis por el cerebro. Yo me quedé…», ha dicho visiblemente emocionada.

Sin embargo, nunca ha perdido el positivismo que tanto le caracteriza y, aunque estuvo muy asustada los días previos a su paso por quirófano, confió en las manos de los profesionales de la salud. «Un tumor no tiene que llegar a crecer, pero en este caso creció hacia dentro y ese es el problema, que si hubiera estado un poco más, probablemente esto termina en un cáncer», ha dado más detalles, para después enseñar el lugar donde ha sido la intervención y el dolor que le produjo. «A mí no me gusta quejarme, yo lo que doy es gracias a Dios y a los médicos. He tenido el Doctor Naranjo y el Doctor Chamorro que lo han dado todo», ha finalizado. Pero, sin embargo, todos sus agradecimientos son para su amiga Mónica, que le animó a acudir al médico y ha estado muy pendiente de ella durante el proceso: «Se lo agradeceré toda la vida».

Otro de los problemas es que al ser una zona repleta de nervios se le podría haber quedado la cara torcida o paralizada. «Fue a las 8 de la mañana del jueves pasado. Yo estaba muy animada y quería estar, porque creo que todo en la vida es cuestión de actitud. Pero, cuando me vinieron a buscar, me rompí. Empecé a llorar de angustia, de miedo, de pensar que a lo mejor no salía», ha confesado. Y es que, aunque en la primera punción no daban células malignas, en la operación sacaron «una pelota», pero no será hasta el próximo miércoles, 17 de mayo, cuando le den los resultados definitivos. «Me han dicho: ‘Carmen, nosotros viéndolo ya creemos un 90% que esto todavía no se ha malignizado, pero hubiera podido ser. Lo importante de ir a tiempo», ha sentenciado. Y, pese a que no pensó en contarlo públicamente, ha cambiado de opinión para visibilizar el cáncer y aconsejar acudir al médico siempre que haya algo extraño en el cuerpo.