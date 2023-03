Primeras palabras de Marisa Jara tras ser operada de un tumor maligno: «No tengo muchas fuerzas»

Marisa Jara no está atravesando un buen momento. Si bien era el pasado miércoles, 15 de marzo, cuando la influencer hacía saltar las alarmas al ser intervenida de urgencia por un tumor maligno por el que se le tuvo que extirpar el ovario derecho, no ha sido hasta hace escasos minutos cuando la protagonista en cuestión ha hecho uso de sus redes sociales para hablar brevemente sobre lo sucedido, despejando así las dudas de más de 600 mil seguidores que permanecían expectantes ante el estado de salud de la modelo.

Con una imagen posando desde la cama del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, con rostro visiblemente cansado por todo lo acontecido en tan poco tiempo, Marisa Jara ha tomado la palabra: «Familia, no tengo muchas fuerzas pero os quería escribir desde el hospital», comenzaba diciendo, para después entrar en más detalles sobre los motivos que la habían llevado a pasar por quirófano de la manera más inesperada: «Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a [email protected] por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas, porque este cariño me llega y me hace más fuerte! Quiero darle las gracias al Doctor Manuel García de Loma y su equipo! Manuel eres el mejor! También al hospital Viamed de Sevilla por tanto cariño y a mi familia por tanto amor. @miguel_almansa_gil Eres mi vida entera junto a mi Tomasito, no os puedo amar más! Gracias a [email protected] de corazón», zanjaba, visiblemente emocionada por haber contado con tanto apoyo en una situación tan complicada tanto para ella como para todos los que la rodean.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes la publicación ha reunido miles de «me gusta» y comentarios de algunos rostros conocidos de la talla de Gloria Camila Ortega, Sara Sálamo, Tania Llasera, Carlota Corredera, Toñi Moreno, Tamara Gorro o Rosa López, entre otras muchas celebrities que no han dudado en mandar todo su apoyo a Marisa en este inesperado bache en su vida, el cual todos esperan que únicamente se trate de un susto y que en un periodo breve de tiempo la esposa de Miguel Almansa esté totalmente recuperada y pueda retomar su día a día con normalidad.

Este revés tenía lugar tan solo unas semanas después de que Marisa Jara hiciera público su aborto espontáneo en la dulce espera de su segundo bebé en común junto a su pareja. Desde ese momento, Semana apuntaba que la modelo sufrió ciertas molestias por las que decidió trasladarse hasta el hospital, en el que le vieron una serie de bultos que posteriormente examinaron rigurosamente. Finalmente, el pasado viernes, 10 de marzo, la madre primeriza era sometida a una serie de pruebas que tenían como resultado un tumor, por el que tenía que ser intervenida de urgencia del ovario derecho para extirparlo y que no fuera a mayores.