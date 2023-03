Tamara Gorro se ha ganado un protagonismo voluntario en redes sociales, pero cuyo desenlace no era, ni mucho menos, el que ella esperaba. La influencer fue noticia hace unas horas por su presencia en los pasados Premios Ídolo, que reconocen a los mejores creadores de contenido del año en una gala organizada por Dulceida. Por su photocalls desfiló la fresa y nata del sector, pero hubo una persona que llamó la atención sobremanera por una inesperada reivindicación.

Evidentemente, nos referimos a la ex mujer de Ezequiel Garay. Su look se ha instalado ya en el imaginario colectivo, de donde apunta a no salir en muchísimo tiempo. Gorro decidió lucir una calva falsa, con brillos, purpurina y mariposas. ¿Su objetivo? Pedir más ayuda para la investigación del cáncer y dar una mayor visibilidad a sus víctimas. Hay que recordar que hace 7 meses que falleció su sobrina por sufrir dicha enfermedad.

Posteriormente, utilizó sus redes sociales para dar sus explicaciones detalladas a por qué decidió acudir de esa guisa a una entrega de galardones: «No nos debería de impactar. Demos normalidad a la realidad. El cáncer se cura investigando, hoy os quiero homenajear y a ver si de esta manera, llamando la atención, el mensaje llega más lejos, tenemos que terminar con esta enfermedad».

Esta iniciativa solidaria por parte de Tamara Gorro no ha tenido la aceptación popular que quizá ella esperaba. Un buen puñado de usuarios de las redes sociales le han criticado fuertemente; cuestionan si de verdad esa es la manera correcta de hacerlo.

«Me parece una auténtica frivolidad que Tamara Gorro se presente a los premios de los influencers como si fuera calva para «visibilizar el cáncer» cuando luego va a llegar a su casa y se lo va a quitar y a seguir con su vida como si nada. No todo vale por un minuto de foco», se quejaba una tuitera. Sin embargo, el relato más duro lo protagonizó un enfermo de cáncer que reaccionó bastante enojado a la reivindicación de la ex tronista.

Oye @Tamara_Gorro yo como persona que he pasado 2 cánceres te digo, a parte de que eres gilip0llas, que en la cabeza no te salen florecitas y mariposas sino calvas y costra. https://t.co/g4KrRREIhC — robecruz13 (The Eras tour 3/24) (@robecruz13_) March 9, 2023

La decisión de mostrarse como si no tuviera pelo causó bastante malestar social: «La diferencia de Tamara Gorro es que ella no tiene cáncer y se esconde la melena, eso no es dar visibilidad al cáncer, es reírse de las personas que pierden el pelo por la quimio, vergüenza debería darle por tener mas fama hacer eso, que va siempre de prota y se cree mejor que nadie», le atacaba otro usuario. «Lo de Tamara Gorro: No sé ni cómo calificarlo, desacierto, desvergüenza, metedura de pata. Caradura, inmoralidad… En fin, hay cosas que no tienen justificación alguna, por muy buena intención que se tenga», sostenía otro. Incluso compañeros del mundo de la comunicación como Jorge Moreno, reprobaban su actuación.

El cáncer no es ninguna enfermedad invisible. Reclamar más recursos para la investigación está bien pero para eso, sal a la calle a manifestarte. Disfrazarte de mujer enferma para conseguir likes en las redes, es de mal gusto. — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) March 10, 2023

La respuesta de Tamara Gorro, entre lágrimas

Casi 24 horas después, Tamara Gorro ha reaparecido públicamente para dar explicaciones tras la polémica. Lo ha hecho en su programa, Y ahora Sonsoles, donde ha querido abordar el revuelo organizado. La influencer no ha podido reprimir las lágrimas al recordar a su sobrina: «Sé lo que es la enfermedad, la inmunoterapia, no tener pelo, el sufrimiento de una familia, las ganas de vivir, querer ponerte bonita. De ahí mi imagen en los Ídolo».

Aún así, Tamara ha querido pedir disculpas: «Perdón si alguien se ha sentido ofendido, mi intención siempre fue buena. Trabajo voluntariamente con mi fundación y hemos donado 60.000 euros para investigación contra el cáncer infantil».

🟠 @Tamara_Gorro responde a las críticas tras su aparición en los #PremiosIdolo: «Perdón si alguien se ha sentido ofendido. No fue mi intención».#YAS10Mar Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/2qeylzswwb — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 10, 2023

«Salgo calva y vestida porque quiero llamar la atención para que se viralice y lo he conseguido. Quería que parte del presupuesto del estado se dedique al cáncer infantil. Para algunas cosas hay vacuna y cura rápida y para esto no», ha continuado.

Por último, ha justificado el simular una calva: «Fui sin pelo porque es como un defecto físico porque es lo primero que se cae. Pero yo sé lo que es. Si me salió mal lo siento pero no había mala intención».