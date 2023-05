Carmen Lomana y su inesperada defensa a ultranza de la Reina Letizia

Podría decirse que, a lo largo de los últimos años, Carmen Lomana se había convertido en una de las mayores haters de la Reina Letizia. Siempre que había tenido oportunidad, la colaboradora no había tenido reparo alguno en hablar de manera negativa sobre la consorte y sobre algunas de sus actitudes públicas o estilismos, los cuales a veces no ha considerado del todo acertados. Unas opiniones que se disipaban el pasado mes de febrero, cuando la que fuera esposa de Guillermo Capdevila se encontraba con la esposa de Felipe VI en ARCO, dedicándose ambas unas bonitas palabras que no pasaban desapercibidas para los medios de comunicación.

Desde ese mismo momento, las palabras de Carmen hacia Letizia han dado un giro de 180 grados, siendo siempre positivas y con tintes de cariño. Eso es lo que ocurría precisamente en la última ocasión, cuando las cámaras de Gtres se encontraban con Lomana y le preguntaban por la aparición de la madre de la Princesa Leonor en la Coronación de Carlos III: «A mí me pareció la mejor, del tocado dije ‘quizá no se le ve la cara, es un poco grande’ pero visto lo que había de las otras, iba maravillosa», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre su opinión: «Está tan guapa, encuentro que nuestra Reina cada día más ideal. Llevaba un pelo maravilloso», indicaba, dejando así entrever que poco o nada queda ya en su mente de las connotaciones negativas que en su día pudo pensar sobre la Reina, habiendo cambiado estas por una defensa a ultranza que sigue resultando extraña a día de hoy.

De esta manera, Lomana se ha reafirmado en su postura a la hora de no volver a hablar mal sobre la consorte española, habiendo admitido previamente haber llegado a «sentirse un poco mal por haberla criticado» ya que al. Conocerla más pudo saber que es «una mujer extraordinaria, bellísima y encantadora». Tanto es así, que hace tan solo unas semanas era la propia doña Letizia quien lanzaba un beso a Carmen que esta le devolvía con la mayor de las ilusiones y que demostraba que entre ellas hay una muy buena sintonía que va más allá de todo lo que haya podido decir la colaboradora de la Reina en televisión, algo a lo que esta última ha preferido no atender para hacer gala de la simpatía que la caracteriza.

A quien la tertuliana no dedicaba un testimonio tan bonito como este último era a la protagonista del pasado sábado, 6 de mayo: Camila Parker. Tanto el traje por el que se decantó como su actitud un tanto nerviosa no terminaron de convencer del todo a Carmen y así lo desvelaba ella a misma a cámara pese a aclarar que siempre ha apoyado el romance protagonizado por Carlos III y por su esposa contra todo pronóstico.