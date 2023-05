La coronación de Carlos III como nuevo Rey, además de ser un acontecimiento histórico, ha dejado un sinfín de anécdotas. Desde los memes de Letizia por su tocado hasta la cara de Camila Parker Bowles que ya ha recorrido la red y se ha hecho viral en Tiktok. Son muchos los detalles que no han pasado desapercibidos, y el príncipe Guillermo acaba de desvelar uno de ellos.

Ha sido durante una caminata no anunciada en el castillo de Windsor antes del concierto de la coronación cuando el nieto de Isabel II, junto con Catalina Middleton, ha ido saludando y charlando con los allí presentes. Momento en el que ha confesado a los fanáticos de la Corona que su padre, el rey Carlos, tenía una molestia en el cuello después de usar la corona de San Eduardo durante la ceremonia de coronación. Una joya de 22 quilates que el arzobispo de Canterbury tuvo que ajustar para asegurarse de que no se le cayera de la cabeza. «Creo que anoche le dolía el cuello, teniendo la corona… pesa muchísimo», ha dicho, tal y como ha desvelado Daily Mail. Esta corona fue una de las dos que tuvo que lucir durante este día histórico; la otra fue la del Estado Imperial, que pesaba la mitad, tan solo 2,2 libras.

Las intrigantes palabras de Guillermo

Pero este no ha sido el único momento del príncipe Guillermo y su padre. Uno de los actos más esperados de la ceremonia fue cuando el hijo de Lady Di juró fidelidad al Rey, dándole un beso en la mejilla como acto de cariño que no tardó en recorrer el mundo entero. «Yo, Guillermo, príncipe de Gales, te juro mi lealtad, fe y verdad te guardaré, como tu vasallo de vida y muerte. Que me ayude Dios», dijo emocionado. Pero, ¿qué fue lo que le respondió el Rey exactamente? Un experto en lectura de labios ha revelado las palabras de Carlos III para The Express: «Te lo agradezco, Guillermo». Un momento muy especial para ambos en el que volvieron a hacer alarde de su complicidad, todo lo contrario que el príncipe Enrique.

Un día muy agotador

Ha sido un fin de semana de lo más intenso para el nuevo Rey, que no ha parado desde el 5 de mayo. Antes de ser coronado, Su Majestad celebró una recepción en el Palacio de Buckingham para miembros de la realeza extranjeros. Pero no todo quedó ahí, pues después de la coronación, Carlos III y Camila de Cornualles celebraron una gran cena para después dirigirse al castillo de Windsor y oficiar el concierto. Un no parar que ha notado de forma considerable. Katie Nicholl ha podido hablar con una fuente cercana al Rey que le ha confesado que está «agotado». Así lo ha explicado para GB News: «El sábado fue el día que esperó toda su vida, te imaginas la energía emocional que genera un día como ese, pero creo que en general ha sido un gran éxito».