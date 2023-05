Todos los contratiempos de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

El camino hasta llegar al altar de Tamara Falcó e Iñigo Onieva no está siendo nada fácil. La pareja no ha dejado de encontrarse obstáculos que han supuesto, en mucho de los casos, alguna que otra modificación en los planes previstos para su enlace matrimonial. Aunque parece que, a pesar de todo, están superando todos los contratiempos, lo cierto es que personas como el Maestro Joao garantizan que la boda de la marquesa de griñón y el empresario está «gafada» desde el principio.

Echando la vista atrás en su romance, recordemos que, tras varios meses de noviazgo, el pasado mes de septiembre salía a la luz un video donde se podía ver a Iñigo Onieva besándose con otra mujer durante el festival de música Burning Man. Las imágenes corrieron como la pólvora por internet y Tamara Falcó fue conocedora de lo ocurrido tan solo horas después. Sin miramiento, la hija de Isabel Preysler decidió cortar por lo sano y terminar su historia de amor con el madrileño. Después de pronunciar la mítica frase «Le dije ‘que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, se acaba’» la aristócrata parecía estar muy segura de su decisión, pero, contra todo pronóstico, en enero la pareja decidía darse una segunda oportunidad y con ella, retomar los planes nupciales que dejaron aparcados.

Desde ese momento, los problemas en la cuenta atrás al gran día no han cesado. Cuando anunciaron su reconciliación, confirmaron que su fecha de boda sería el 17 de junio en el palacio de El Rincón, pero por algún motivo todavía no identificado, el gran día fue retrasado tres semanas, concretamente hasta el 8 de julio.

Según han ido pasando los meses, se han ido conociendo algunos de los detalles que estarán presentes durante la boda, aunque lo que siempre ha sido un gran secreto es el vestido de la novia. Aunque el diseño nunca salió a la luz, Tamara Falcó sí que compartió con sus seguidores la firma que se encargaría de confeccionar su look nupcial: Sophie et Voilá. Todo parecía ir en orden, pero, a menos de dos meses del enlace, se conocía que la marca citada decidía prescindir su acuerdo con la socialité tras declarar no poder cumplir con determinadas exigencias por parte de la clienta. Deprisa y corriendo, Falcó ha tenido que ponerse de nuevo manos a la obra para encontrar una firma que estuviera dispuesta a tejer su vestido de novia. Y, tal y como reveló ella misma a su revista de confianza (¡Hola!), Carolina Herrera ha sido la elegida por la marquesa para vestirse en uno de los días más importantes de su vida.

Aunque parece que tras este último altercado todo vuelve a tomar su camino, la prensa anunciaba esta misma semana que Iñigo Onieva sufría un revés profesional. A escasas 8 semanas de su boda, el joven ha sido despedido de su trabajo como Relaciones Públicas de dos populares restaurantes de Madrid: Tatel y Totó, según desveló en exclusiva Belén Esteban en Sálvame: «No sé qué habrá pasado, pero me han dicho que ya no trabaja ahí», confirmaba la de Paracuellos. Esta última noticia se suma a la larga lista de imprevistos por los que está teniendo que atravesar la pareja antes de darse el «sí, quiero» el próximo 8 de julio, algo que, haciendo de nuevo hincapié con lo mencionado líneas más arriba, coincide con lo que el Maestro Joao predijo de que el enlace matrimonial estaba “gafado”.