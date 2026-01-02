Los Javis empiezan el año nuevo echándose las cartas juntos con Rappel

Los Javis se han dado cita de nuevo -pese a su ruptura sentimental- por un motivo muy especial. Como ya es tradición, los directores de cine organizan una fiesta cada 31 de diciembre para despedir el año rodeados de celebrities. Y este, no podía ser menos. Aunque hace meses decidieron romper como pareja, dejaron claro que su amistad sería inquebrantable. Es por ello que no han dudado en dar comienzo al 2026 como siempre, juntos. Además, han aprovechado la ocasión -y su invitación al vidente Rappel para que les hiciera una lectura del tarot-.

Los Javis, juntos de nuevo

Desde que saliera a la luz su ruptura, Los Javis han continuado su vida con total normalidad y como antes: como un equipo. Su decisión de separarse sentimentalmente no ha impedido verles juntos en varias ocasiones, como este pasado 31 de diciembre. Un gesto que da cuenta que no existe distanciamiento alguno entre ellos y que el cariño entre ellos se ha mantenido intacto -pese a ser ya ex pareja-.

Los Javis en Nochevieja con Rappel. (Foto: Redes Sociales)

A esta fiesta, como cada año, no han faltado numerosos rostros conocidos, como Úrsula Corberó -que ha regresado a España en la recta final de su embarazo junto a su pareja, Chino Darín, con el que posó de lo más enamorada-, Hiba Abouk o Macarena García -hermana de Javier Ambrossi-.

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes y significativos -que también han querido hacer público- es la lectura del tarot que le hizo Rappel durante la velada. El vidente, también presente en esta fiesta exclusiva, compartió con el resto de los invitados algunos rituales para atraer la buena suerte en este 2026, al que llaman algunos astrólogos el año de la pasión y el fuego. Sin embargo, Rappel propuso a los presentes escribir tres deseos personales en un papel que había que pisar con el pie izquierdo durante la emisión de las Campanadas y, posteriormente, quemarlo.

Chino Darín, Úrsula Corberó y Javier Calvo. (Foto: Redes Sociales)

Además, según compartieron en el universo 2.0, Los Javis tuvieron su cita particular con el vidente que, tal y como muestran las imágenes de la noche de fin de año, le leyó las cartas del futuro de manera conjunta. Sea como fuere, y aunque no se habla de una reconciliación sentimental entre ellos, con esta celebración han dejado claro una vez más que están muy lejos de ser una ex pareja al uso, sino que van a continuar siempre el uno en la vida del otro.

Así es su vida separados, pero juntos

Los Javis por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La ruptura de Los Javis ha sido, sin lugar a dudas, una de las más sorprendentes que ha dejado el 2025. Pese al shock inicial para todos sus amigos y seguidores, lo cierto es que mantienen un sólido y respetuoso vínculo en el ámbito laboral. De hecho, actualmente están inmersos en el rodaje de La Boja Negra, su último proyecto audiovisual inspirado en la vida de Federico García Lorca. Una prueba que da cuenta que, sea como sea, siempre serán un equipo.