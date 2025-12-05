Los Javis se reencuentran tras su ruptura por un motivo muy especial
Los Javis se han reencontrado en el cumpleaños de una íntima amiga en común
Javier Calvo ya aseguró que Ambrossi continuaría siendo su mejor amigo a pesar de su ruptura sentimental
Las ruptura de Javier Calvo (34) y Javier Ambrossi (41), más conocidos como los Javis, continúa dando mucho de qué hablar. Fue hace tan solo unas semanas cuando salió a la luz que la pareja había decidido tomar caminos por separado y, desde entonces, los rumores sobre los posibles motivos que han provocado su separación no han cesado. No obstante, en medio del revuelo, se hizo hincapié en que esta nueva situación afectaba únicamente a lo personal y no a lo profesional, ya que iban a continuar trabajando juntos. Aun así, lo cierto es que desvincularse por completo del ámbito privado del otro tampoco está siendo tarea fácil, ya que después de tantos años juntos comparten muchas amistades en común. Es por eso por lo que semanas después de conocer su separación, se han reencontrado con motivo del cumpleaños de la actriz, Lola Rodríguez.
La protagonista de La Veneno ha reunido a sus amigos más cercanos en una íntima cena en un restaurante de la capital para celebrar su cumpleaños. Así lo ha mostrado ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado unas fotografías con todos sus invitados sentados en una mesa y disfrutando de una exquisita velada, donde se encontraban tanto Ambrossi como Calvo. Cada uno estaba en un lateral, pero lejos de mostrarse incómodos, en las imágenes aparecen sonrientes y relajados. Un gesto que deja entrever que continúan manteniendo una buena relación de amistad a pesar de su ruptura.
Los Javis en el cumpleaños de la actriz Lola Rodríguez. (Foto: Instagram)
Las primeras palabras de Javier Calvo tras su ruptura con Ambrossi
A pesar de que los Javis han intentado en todo momento hacer gala de su habitual discreción, Javier Calvo ha sido el que ha dado un paso al frente para romper su silencio tras lo ocurrido en su vida sentimental. Fue hace tan solo unas semanas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde, atendiendo a la prensa, aseguró que Ambrossi y él «eran mejores amigos». «Lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo ahora. Es la persona más importante de mi vida todavía», expresaba. Unas declaraciones que, sin duda, corroboran el último encuentro que han protagonizado, así como dejan más que claro que su amistad va a perdurar en el tiempo aunque su historia de amor no lo haya hecho.
Javier Calvo en Madrid. (Foto: Gtres)
Además, aprovechando su intervención, quiso desmentir categóricamente que él y Ambrossi hayan puesto a la venta la casa en la que vivían juntos. Por otro lado, también quiso cortar de raíz los rumores que le relacionaban sentimentalmente con Guitarricadelafuente, a quien considera «un hermano».
Javier Ambrossi y Javier Calvo. (Foto: Gtres)
Por su parte, Ambrossi se ha limitado a señalar que todo estaba perfecto, que no hay que tenerle miedo a los cambios y que la vida «es así». No obstante, sobre su situación sentimental ha preferido no pronunciarse a pesar de que varios medios se han hecho eco de que podría estar ilusionado con un técnico audiovisual.