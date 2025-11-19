Los Javis ponen a la venta su casa de diseño por 5 millones de euros

La ruptura de Javier Ambrossi (41) y Javier Calvo (34), más conocidos como los Javis, continúa dando mucho de qué hablar. La ya ex pareja llevaba 13 años juntos y, aunque no estaban casados ni tenían hijos en común, lo cierto es que compartían un importante patrimonio fruto de los beneficios obtenidos por sus proyectos conjuntos en el mundo cinematográfico. Hasta ahora, varios medios han apuntado que habrían decidido separarse de forma amistosa y que continuarán trabajando juntos a pesar de su separación. Sin embargo, según apunta el nuevo número de una conocida revista de nuestro país, las reparticiones de bienes ya estarían en marcha, empezando por la lujosa casa que compraron en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Los Javis adquirieron dicho inmueble en enero de 2022 y, desde entonces, se había convertido en el escenario de buena parte de su historia de amor; con reuniones con amigos, celebraciones íntimas y hasta fiestas en las que se codeaban con numerosas figuras de renombre del panorama cultural y mediático. Sin ir más lejos, la pasada Nochevieja, organizaron una velada en la que estuvieron presentes desde Rosalía hasta Anne Igartiburu, entre otros muchos. Sin embargo, ahora, habrían decidido poner punto y final a este capítulo de sus vidas, colgando el cartel de «se vende» por un precio que asciende hasta los cinco millones de euros.

Javier Ambrossi y Javier Calvo. (Foto: Gtres)

Se trata de una parcela de 2.500 metros cuadrados en la que hay edificada una vivienda unifamiliar de 975 metros cuadrados. El enorme chalet cuenta con valiosas obras de arte, muebles hechos a medida, espacios diáfanos, jardines y una gran piscina, tal y como señala Lecturas, el medio encargado de sacar a la luz la noticia de la venta. Fueron ellos mismos los que presentaron su interior con todo lujo de detalles a la revista AD, a la que aseguraron que su estancia favorita era la biblioteca y la sala de cine, situada en el sótano de la casa.

«Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena», contó entonces Ambrossi. «Esta casa es muy social. Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion… Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo», añadió Calvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Architectural Digest España (@ad_spain)

Según Lecturas, para poder comprar este sueño, pidieron una hipoteca de 1,4 millones de euros. Cabe destacar que esta casa sería la única que tiene Ambrossi a su nombre, ya que antes de mudarse aquí, vivían en un apartamento del barrio madrileño de Malasaña cuyo dueño era solo el actor de Física o Química. Este la compró en 2016 y se trataba de un piso de 110 metros cuadrados.

Así, la venta del lujoso chalet de Pozuelo de Alarcón supondría uno de los primeros pasos de la reorganización de su patrimonio compartido, un proceso que estarían afrontando con la misma discreción con la que están tratando el fin de su relación sentimental.