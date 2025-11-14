El descomunal patrimonio de ‘Los Javis’ tras su ruptura: esto es todo lo que tienen en común

Tras 13 años de relación sentimental y una importante trayectoria profesional, Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, han decidido poner fin a su historia de amor. La noticia ha sorprendido a muchos de sus seguidores, aunque según fuentes cercanas, la ruptura se ha producido en los mejores términos, con un profundo respeto mutuo y la intención de preservar su estrecha relación profesional. Ambos atraviesan un momento de madurez personal que les ha permitido tomar esta decisión con serenidad, sin dramatismos ni conflictos públicos, mostrando una vez más la coherencia y equilibrio con los que han sabido gestionar tanto su vida privada como su carrera artística.

Durante más de una década, Los Javis fueron una pareja admirada y formaron un sólido patrimonio fruto de su trabajo conjunto. Entre los bienes más destacados se encuentra su impresionante vivienda en Pozuelo de Alarcón, una lujosa mansión valorada en alrededor de un millón y medio de euros. Esta casa, a la que se trasladaron tras años viviendo en el barrio de Malasaña, representó para ambos una nueva etapa de estabilidad y tranquilidad, alejada del ruido del centro de Madrid. La propiedad dispone de amplios espacios, piscina, un extenso jardín y una zona de barbacoa ideal para recibir amigos o disfrutar de momentos de desconexión. Rodeada de naturaleza y privacidad, la residencia se convirtió en su refugio particular, un símbolo de los logros que alcanzaron juntos.

Aunque su vida sentimental haya cambiado, todo apunta a que sabrán gestionar de manera ejemplar los aspectos patrimoniales de su separación, evitando disputas mediáticas y preservando la imagen de respeto mutuo que siempre han proyectado.

Las empresas de Los Javis

Más allá de su vida personal, Los Javis han sabido crear una auténtica marca profesional que trasciende su historia como pareja. Su productora, Suma Content S.L., se ha convertido en una de las empresas más influyentes y rentables del sector audiovisual español. Bajo esta firma han dado vida a proyectos tan emblemáticos como Paquita Salas, Veneno o La Mesías, títulos que han cosechado muchos éxitos.

La visión artística de Calvo y Ambrossi, combinada con su sensibilidad narrativa y su apuesta por contar historias con alma, los ha situado en el centro de la nueva generación de creadores que están transformando la ficción española. Con cada producción, han demostrado que el talento, cuando se acompaña de esfuerzo y coherencia, puede convertirse en un fenómeno cultural y empresarial de primer nivel.

Dentro del entramado empresarial que ambos dirigen, destaca también Suma Latina S.L., sociedad que amplió su actividad en 2019 al absorber otras dos compañías vinculadas a su labor creativa: Superstar Producciones S.L. y Mi Querida Señorita Producciones S.L. Según los registros disponibles, el conjunto de sus sociedades alcanza un capital cercano a los dos millones y medio de euros y cuenta con un equipo de más de sesenta profesionales. Esta estructura empresarial refleja el crecimiento de su imperio audiovisual y su capacidad para diversificar y profesionalizar cada uno de sus proyectos.

¿Cuánto dinero tienen en el banco?

Los Javis han pasado de ser actores jóvenes con aspiraciones a empresarios consolidados que manejan producciones de gran envergadura. Su éxito económico es el reflejo de una gestión estratégica que combina visión artística con rigor empresarial, lo que explica por qué su nombre se asocia a calidad, innovación y solvencia.

La estabilidad financiera que hoy disfrutan es fruto de años de trabajo constante, pero también de una habilidad innata para detectar oportunidades y convertir la creatividad en rentabilidad. En 2019, durante su paso por el programa La Resistencia, ambos respondieron con humor y naturalidad a la famosa pregunta sobre su dinero en el banco, revelando que cada uno tenía unos 300.000 euros ahorrados. Aquel dato hoy resulta anecdótico, ya que su patrimonio se ha multiplicado gracias a los éxitos que han cosechado en los últimos años.

Una historia que ya ha terminado

Las producciones de su compañía se han vendido a plataformas internacionales y han generado contratos millonarios que consolidan su posición como dos de los productores más potentes del momento. De la mano de su talento y visión empresarial, han logrado transformar la pasión por contar historias en un negocio estable y en constante expansión.

El recorrido de Javier Calvo y Javier Ambrossi es una historia de compañerismo y amor al arte. Se conocieron en una etapa en la que ambos intentaban abrirse camino en un mundo tan competitivo como el de la interpretación. Ambrossi trabajaba como camarero en el madrileño bar Válgame Dios, mientras Calvo encadenaba audiciones sin éxito. De aquel punto de partida humilde nació una alianza creativa que cambiaría sus vidas. Juntos crearon La Llamada, un musical que comenzó como una propuesta pequeña en un teatro alternativo y terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural con adaptación cinematográfica y premios internacionales. Desde entonces, su ascenso ha inspirado a muchos cineastas.