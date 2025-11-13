Javier Ambrossi, ilusionado con un técnico audiovisual tras su ruptura con Javier Calvo
'Los Javis' han decidido terminar con su relación, después de más de diez años juntos
Según las últimas informaciones, Ambrossi estaría conociendo a un técnico de la industria audiovisual
Después de 13 años juntos, Javier Ambrossi (41) y Javier Calvo (34), más conocidos como los Javis, han puesto punto y final a su relación. Según lo publicado, la pareja ha decidido tomar caminos por separado en lo que a lo personal se refiere, ya que en lo profesional, continuarán trabajando en proyectos profesionales en común, tal y como han hecho hasta ahora. Como no podía ser de otra manera, esta inesperada ruptura ha pillado por sorpresa a propios y extraños y, en medio del revuelo que ha generado el poder saber los motivos que hay detrás de esta separación, la revista del saludo ha anunciado que uno de ellos ya estaría de nuevo ilusionado.
Según este mismo medio, los Javis rompieron (en buenos términos) a principios del pasado verano, y es por ello por lo que han tenido tiempo de conocer nuevas personas. Y en el caso de Ambrossi, una de ellas parece haberle devuelto la ilusión en el amor.
Ver esta publicación en Instagram
Tal y como han confirmado distintas fuentes al medio citado, Ambrossi lleva varios meses conociendo a un técnico de la industria audiovisual. No obstante, en ningún momento han confirmado que entre ellos ya exista una relación consolidada, por lo que, por ahora, no se le puede considerar como su actual novio. Sin embargo, lo que sí confirman es que este desconocido técnico ha estado en el chalet que adquirieron los Javis, hace menos de dos años, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Se trata de un inmueble de 400 metros cuadrados, valorado en 1,5 millones de euros, que cuenta con espectaculares estancias: desde una gran biblioteca a una amplia zona exterior. «Queríamos mudarnos a un lugar donde siempre fuera verano», contó la pareja a Architectural Digest (AD).
Javier Ambrossi en el aniversario de Atresplayer. (Foto: Gtres)
Al mismo tiempo, ¡Hola! también ha destacado que Javier Calvo tampoco ha estado solo desde que lo dejó con Ambrossi. En su caso, tuvo un idilio con un actor del reparto de su nueva película, La bola negra. Sin embargo, según dichas líneas, fue un affaire pasajero que, a día de hoy, está más que terminado.
Javier Calvo en el 10º aniversario de Netflix. (Foto: Gtres)
Los gestos que evidenciaban la ruptura de ‘los Javis’
Ambrossi y Calvo se habían convertido en una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Sin embargo, como diría Rocío Jurado, «se les rompió el amor de tanto usarlo». Aunque las razones que les han llevado a tomar esta decisión son aún todo un misterio, lo cierto es que hubo ciertos movimientos que ya evidenciaban su ruptura. El pasado lunes 10 de noviembre, Javi Calvo asistió solo a la junta de vecinos de La Revuelta, algo que no pasó desapercibido, ya que hasta ahora, solían asistir a este tipo de compromisos juntos. A este gesto se suma la desaparición de la red de Ambrossi, el pasado mes de julio, un movimiento levantó aún más las sospechas de que estaban en crisis. Unas sospechas que, finalmente, han sido ciertas.