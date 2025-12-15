La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como Los Javis, ha sido sin duda uno de los titulares más impactantes de 2025. Tras 13 años de relación sentimental, la noticia sorprendió a fans y medios por igual. Sin embargo, lejos de generar conflictos o tensiones, la separación se ha desarrollado de manera cordial y amistosa, demostrando que el vínculo que los une va mucho más allá del amor romántico. LOOK revela en exclusiva que, incluso tras el fin de su historia de pareja, Los Javis continúan trabajando codo con codo en sus proyectos profesionales y compartiendo momentos privados con normalidad.

Pese al shock inicial, la relación entre Calvo y Ambrossi se mantiene sólida en el terreno laboral. Ambos continúan al frente de su productora, Suma Content, y actualmente están inmersos en el rodaje de su última película, La Bola Negra, una ambiciosa propuesta inspirada en la vida y obra de Federico García Lorca. Las imágenes exclusivas tomadas durante una jornada de trabajo muestran a los cineastas juntos, compartiendo sonrisas y disfrutando de un almuerzo en un restaurante asiático cercano, un gesto que refleja la complicidad que sigue existiendo entre ellos. Este comportamiento deja claro que, aunque la chispa romántica se haya apagado, la admiración y el cariño mutuo permanecen intactos.

La noticia de su separación se confirmó en noviembre , si bien fuentes cercanas aseguran que la ruptura sentimental se produjo meses antes, coincidiendo con su asistencia al festival Primavera Sound, donde ambos ya no se mostraban como pareja. Desde entonces, ambos han optado por vivir por separado, con Calvo regresando a un apartamento en Malasaña y Ambrossi instalándose en una vivienda céntrica de Madrid. Pese a la reubicación, mantienen encuentros habituales tanto en lo profesional como en lo personal, dejando patente que la amistad que los unió antes de ser pareja sigue siendo el pilar de su relación.

El carácter cordial de la ruptura se ha visto también en eventos sociales recientes. Los Javis asistieron juntos al cumpleaños de una amiga en común, la actriz Lola Rodríguez, sin mostrar gestos de incomodidad o distanciamiento. Las imágenes del evento reflejan a dos personas que, aunque ya no comparten su vida sentimental, se sienten cómodas y felices en la compañía del otro y de su círculo de amigos. Esta actitud ha disipado las dudas sobre si la ruptura afectaría a futuros proyectos, dejando claro que la marca Javis permanece fuerte y en expansión.

En cuanto a sus vidas personales tras la separación, ambos han experimentado cambios significativos. Ambrossi habría iniciado una relación discreta con un técnico de la industria audiovisual, mientras que Calvo habría tenido un breve romance con un miembro del reparto de La Bola Negra, aunque este ya habría terminado. A pesar de los rumores y especulaciones, ambos mantienen una política de privacidad rigurosa, evitando confirmaciones públicas sobre sus vidas amorosas, y centrando su energía en la creación artística.

La historia de amor de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Javier Calvo y Javier Ambrossi comenzaron su historia de amor cuando Calvo tenía 18 años y Ambrossi 25. Lo que empezó como una amistad cercana, con largas conversaciones, noches de fiesta y viajes compartidos, evolucionó a relación romántica tras su segundo beso en la Gran Vía de Madrid. Su noviazgo se consolidó mientras exploraban juntos su talento creativo, lanzando proyectos que marcarían la cultura española, como La Llamada, Paquita Salas y Veneno. Durante más de una década, combinaron su vida personal y profesional, viviendo juntos en Madrid y convirtiendo su hogar en un epicentro de la vida social y artística.