La feroz respuesta de Amaia Montero a las críticas: "Un edredón, a mi manera"
La cantante reaparecía junto a 'La Oreja de Van Gogh' para presentar su nueva canción
El grupo ha recibido una enorme cantidad de críticas a las que se ha enfrentado en sus redes sociales
La Oreja de Van Gogh ha protagonizado uno de los momentos más comentados en lo que va de año. Y es que Amaia Montero aprovechaba la Nochevieja de 2025 para reaparecer como vocalista de la banda y presentar su nuevo tema: Todos estamos bailando la misma canción. Una actuación que ha generado toda clase de comentarios y ha desatado una gran oleada de críticas en su contra: desde el controvertido estilismo de la cantante, a la letra de la propia canción. Y es que muchos han acusado al grupo de usar playback o autotune, mientras que otros argumentan que han perdido su esencia, o les acusan de haberse convertido en un «grupo evangélico», ya que su nuevo tema hace referencia a Dios.
«¡Un bodrio total! La puesta en escena malísima, un playback que debería haber sido un directo como el de Leire. En fin, todo un despropósito», sentencian ciertos usuarios en redes. «Me quedo con los recuerdos de La Oreja de Van Gogh en los 2000. Esto es súper cutre e innecesario». Mientras que, por otro lado, el look que escogió Amaia Montero tampoco pasaba desapercibido. La artista se decidió por un gigantesco abrigo con capucha en tono blanco, que muchos llegaron a comparar con un edredón de Ikea.
Amaia Montero cantando en Nochevieja con ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: RTVE)
Comentarios ante los que ella no se ha quedado callada, sino que ha respondido de manera tajante en redes sociales, demostrando que se toma los ataques de sus «haters» con un gran sentido del humor. «Un edredón, a mi manera», ha comentado junto a una publicación en la que aparece tirada en la cama, en pijama y ataviada con el mismo abrigo que lució durante el especial de Nochevieja.
Amaia Montero actuando junto a ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: Redes sociales)
La aplaudida respuesta de Amaia Montero a las críticas
Una respuesta que ha sido de lo más aplaudida por sus seguidores, donde alaban la forma en la que ha decidido tomarse las cosas. «Eres lo máximo», «Mi fénix», «Esa es la actitud» o «Sirviendo, pero desde mi trono», le han escrito.
Ver esta publicación en Instagram
Si bien la forma en la que Montero ha vuelto al grupo ha sido de lo más controvertida, -ya que vino a raíz del gran escándalo que se producía con la marcha de Leire Martínez-, la expectación que se ha generado al respecto ha sido máxima. Sobre todo, porque los fans se mueren de ganas de revivir la inolvidable época del 2000 y cantar temas tan míticos como Rosas, La playa o Puedes contar conmigo junto a la vocalista original.
Amaia Montero reaparece con ‘La Oreja de Van Gogh’. (Foto: Redes sociales)
Una esperadísima gira para este 2026
Tanto es así, que la gira que tienen prevista para este 2026 bajo el nombre de Tantas cosas que contar, ya ha hecho sold out en ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia o Barcelona. Y no solo eso, sino que también les ha llevado a anunciar seis nuevas fechas, con más de medio millón de entradas vendidas.
«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario», explicaban en su momento respecto a la gran emoción que sienten por esta nueva etapa. Y es que uno de sus principales objetivos de cara a nuevo año es «llegar al mundo entero con nuestras canciones y haciendo lo que nos gusta». Lo que definen como un auténtico privilegio.