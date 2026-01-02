El ‘must’ de Zara que arrasa cada invierno: estiloso, calentito y lo puedes comprar en 5 colores

Con la llegada del invierno, los jerséis se convierten en una prenda imprescindible para mantenerse abrigado sin sacrificar el estilo. Esta temporada, la moda apuesta por tejidos suaves, cortes versátiles y diseños que combinan comodidad y elegancia. Zara, reconocida por sus prendas modernas y accesibles, presenta una selección de jerséis que se adaptan a distintos gustos y ocasiones, destacando por su calidad y atención al detalle. Entre ellos, el ‘must’ de Zara que arrasa cada invierno.

Es el jersey de punto soft, que se posiciona como una opción clave, ideal para quienes buscan confort y estilo en el día a día. Su diseño versátil permite combinarlo fácilmente con diferentes prendas y accesorios. Disponible por 29,95 euros el jersey cuenta con cuello redondo y manga larga, con acabados en rib que aportan textura y un toque elegante. Su composición combina 52% acrílico, 39% poliéster, 7% lana y 2% elastano, garantizando suavidad, calidez y elasticidad para un ajuste cómodo. Este jersey es extremadamente versátil y se puede combinar de múltiples maneras: con jeans y botines para un look casual y también con pantalones de vestido y mocasines para la oficina.

Así es el ‘must’ de Zara que arrasa cada invierno

Como accesorios, bufandas, gorros y bolsos en tonos neutros o contrastantes realzan cualquier combinación. Para conservarlo en buen estado, se recomienda lavado a mano o ciclo delicado, evitar secadora y planchado a baja temperatura, cuidando así la suavidad del tejido y la forma del jersey.

Para los días fríos, la marca ha apostado por materiales suaves y cálidos como lana, poliéster y tejidos acrílicos, con diseños minimalistas y versátiles. Entre sus productos más destacados se encuentran jerséis de punto, chaquetas, abrigos acolchados y accesorios como bufandas y gorros que complementan cualquier outfit.

Estos productos no solo reflejan las últimas tendencias de moda, sino que también permiten combinaciones prácticas para distintos momentos del día, adaptándose tanto a la oficina como al estilo casual de fin de semana.

Las características del ‘must’ de Zara que arrasa cada invierno

Esta prenda, disponible por 29,95 euros, se distingue por su diseño sencillo y elegante, ideal para combinar con distintas prendas y estilos. Sus características principales incluyen:

Cuello redondo: aporta un estilo clásico y versátil.

Manga larga: ideal para abrigar durante los días fríos.

Acabados en rib: añade textura y detalle al diseño, dando un toque sofisticado sin ser recargado.

Estas características hacen que el jersey sea cómodo, fácil de combinar y adecuado para cualquier tipo de cuerpo y estilo.

La composición del ‘must’ de Zara que arrasa cada invierno

Los materiales con los que está fabricado el jersey de punto soft aseguran suavidad, elasticidad y calidez:

52% acrílico: proporciona suavidad y durabilidad.

39% poliéster: contribuye a la resistencia y facilita el mantenimiento.

7% lana: aporta calidez y confort durante los días más fríos.

2% elastano: ofrece elasticidad para un ajuste cómodo y flexible.

Gracias a esta combinación, el jersey mantiene su forma y textura incluso después de varios usos, siendo una inversión práctica para el invierno.

Ideas de looks con el jersey de punto soft de Zara

Esta prenda extremadamente versátil y se puede integrar en múltiples outfits para diferentes ocasiones. Algunos incluyen:

Look casual

Combina el jersey con jeans ajustados, zapatillas blancas y un abrigo oversized. Añade una bufanda en tonos neutros y un bolso tipo bandolera para un look moderno.

Look de oficina

Para un estilo profesional, usa el jersey con pantalones de vestir en tonos oscuros y mocasines o botines de tacón bajo. Completa con un blazer estructurado y accesorios discretos como pendientes de aro o un reloj elegante.

Look sofisticado para eventos

Combina el jersey con falda midi plisada, botas altas y un bolso pequeño. Los accesorios metálicos o dorados realzan el look, convirtiendo la combinación en perfecta para cenas o reuniones especiales.

Look de fin de semana

Úsalo con pantalones cargo o joggers y botas cómodas. Puedes sumar un gorro de lana y un abrigo acolchado para un look cómodo y urbano, ideal para paseos o actividades informales.

Look minimalista y moderno

Para un estilo sencillo y chic, combina el jersey con jeans blancos o beige, zapatos planos o botines cortos y un bolso estructurado en un tono neutro. Este look transmite elegancia sin esfuerzo.

Consejos de cuidado para conservar el ‘must’ de Zara que arrasa

Para mantener el jersey en buen estado y prolongar su vida útil, es recomendable seguir estos consejos: