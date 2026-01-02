Las Campanadas de Chenoa han arrasado. La artista debutó el pasado 31 de diciembre como presentadora en la Puerta del Sol junto a Estopa. En tiempo récord -tras la renuncia de Silvia Abril y Andreu Buenafuente-, la artista se preparó para despedir el año y dar comienzo al 2026, que ha empezado de la mejor manera para la mallorquina.

Como cada 2 de enero, sale a la luz el share televisivo de las Campanadas y TVE ha resultado ganadora con Chenoa -vestida de Alejandro de Miguel, uno de los diseñadores favoritos de muchas VIPs españolas- y Estopa como presentadores con un 34% de cuota y 4.993.000 espectadores en su emisión completa y 36.3% y 5.823.000 en el minuto de las uvas. Un resultado cuanto menos sorprendente ya que ha desbancado a Cristina Pedroche, reina de la noche de fin de año, que junto a Chicote han convencido a 3.871.000 espectadores y un 24,1% de cuota.

Sin lugar a dudas, y más allá del dato, este resultado es la prueba de que la carrera de Chenoa como presentadora solo acaba de empezar.

De cantar en un casino a presentadora de oro

La vida de Chenoa está protagonizada por varios plot twist y con el 26 como su número de la suerte. Cuando parece que la artista ya ha consolidado su carrera o ha estabilizado su vida, hay acontecimientos que cambian radicalmente el rumbo de sus planes. Prueba de ello fueron sus primeros pasos como cantante. Precisamente fue con 26 años cuando la mallorquina dejó atrás su tierra natal -donde trabajaba en una guardería y en el Casino- para presentarse a un entonces desconocido casting de Operación Triunfo, donde resultó finalista.

Chenoa en ‘The Floor’ y ‘Dog House’. (Fotos: Gtres)

Esta oportunidad en su carrera musical le dio muchas alegrías, ya que dio a conocer su proyecto de la mano de canciones como Cuando Tú Vas o Todo Irá Bien, hits que siguen sonando dos décadas después de que las sacara a la luz. Sin embargo, y aunque hubo un momento en su vida en el que lo apostó todo a la industria, con el paso de los años -sobre todo en estos últimos y tras su ruptura con Miguel Encinas- descubrió su faceta como presentadora de programas de televisión.

The Floor o Dog House son algunos de ellos. Sin embargo, su mayor éxito -antes de presentar las Campanadas-, ha sido gracias precisamente al programa que le dio a conocer, Operación Triunfo y donde protagonizó un romance con David Bisbal que ya forma parte de la memoria colectiva de España.

Más de dos décadas después de presentarse como concursante, Chenoa ha presentado la última edición de este talent musical tan importante para ella. Una oportunidad muy emocionante para la de Mallorca y con la que sin lugar a dudas ha cerrado un ciclo -pese a que cuando se anunció su nombre en OT fue muy cuestionado debido a su escaso currículum como presentadora-. Sin embargo, su presencia ha estado cargada de significado por lo que representa en este programa, que ha marcado un antes y un después y que, sin duda, ha sido su salto a la Puerta del Sol.