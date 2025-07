Cristina Pedroche está en la recta final de su segundo embarazo. Desde que se convirtiera en madre por primera vez, la presentadora ha encontrado en redes sociales -además de en Gracias al miedo, su libro-, un espacio donde hablar libremente sobre su nueva versión como mujer. Al igual que durante la espera de Laia, su primogénita, con su segundo hijo también ha practicado mucho deporte y ha hecho muchos ejercicios para prepararse para el momento en el que de a luz.

Los ejercicios que ha practicado Cristina Pedroche

Para Cristina Pedroche, este segundo embarazo, al igual que le ocurre a muchas mujeres, no ha tenido nada que ver con el primero. De hecho, hace unas semanas, explicó el motivo por el que lo está viviendo diferente. Además, contó que hay rutinas que tuvo en su primera gestación que no ha repetido en esta ocasión. «En este embarazo he decidido no hacerme masajes perineales porque en el anterior no me hicieron sentir cómoda. Creo que se pueden hacer otras cosas para ser conscientes de relajar el periné y por supuesto creo en mi cuerpo y sé que va a saber lo que hacer en el parto, igual que con los pujos. (No creo tampoco que sea necesario que nos enseñen a pujar, parece que cada vez nos tienen que enseñar más cosas para saber parir y ‘hacerlo bien’). Pero esta es mi historia y mi elección, si a ti te apetece hacerlos por supuesto también es una opción válida», confesó.

La colaboradora compartió a comienzos del mes de junio que estaba practicando unos ejercicios con una duración de 10 minutos que ponían el foco en «el periné». Para ello necesitaba un churro de piscina «irse relajando» con respecto a su respiración y «una pelota» para que no fueran tan intensos los movimientos.

En los días previos para recibir a su primer varón, Pedroche no ha dejado de generar y publicar contenido para redes y, sobre todo, para las mujeres que también están embarazadas. Además de deporte, la mujer de Dabiz Muñoz ha añadido meditación a su rutina y a la recta final, en la que ya «está cansada»: «Hoy os subo estos ejercicios que me están viniendo muy bien para conectar con mi bebé en estos últimos días. Ahora ya estoy muy cansada y mi cuerpo solo me pide estar sentada o tumbada, y dentro de lo que puedo se lo doy (aunque es complicado con una niña de casi 2 años todo el rato queriendo estar encima de mí). Pero si me noto con un poco más de energía me gustar hacerlos».

Además de realizar estos ejercicios de preparación para el parto, Pedroche no ha dejado de cuidarse y la alimentación también ha tenido mucho que ver. La periodista no se ha resistido con los antojos y, cada vez que ha podido, ha ido de comensal a alguno de los restaurantes de su marido. Es por ello que ante las preguntas del peso que ha cogido en este segundo embarazo, ha dejado claro que lo «importante» es continuar con un «estilo de vida saludable»: «Que cuidemos la alimentación, que hagamos deporte, que nos dé el sol, que estemos en contacto con la naturaleza…».