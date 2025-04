Cristina Pedroche desvela en qué punto está su relación con Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche ha reaparecido en Sant Jordi, Barcelona, semanas después de que salieran a la luz rumores sobre una supuesta crisis con Dabiz Muñoz, con el que espera su segundo hijo en común (que será un varón, del que todavía se desconoce el nombre). Las especulaciones sobre el distanciamiento con su marido surgieron a raíz de que la presentadora compartiera en redes sociales, donde actualmente acumula tres millones de seguidores, que se había mudado in extremis a Vallecas, el barrio madrileño en el que creció y en el que actualmente residen los padres de la comunicadora. Tras ello, el propio chef confirmó, aunque con sentido del humor, que efectivamente se habían «separado».

Sin embargo, unas imágenes de Pedroche en uno de los restaurantes de su marido, puso fin a las especulaciones, en las que dio a entender que se encontraban en un muy buen momento. A ello se le suma que el motivo de su distanciamiento físico, según cuentan, es la reforma que están haciendo en la casa en la que viven con la que pequeña Laia y que dentro de unos meses recibirá a un nuevo miembro.

Precisamente, en la recta final de su segundo embarazo, la periodista madrileña ha acudido a la feria del libro de Sant Jordi, en Barcelona, donde se ha detenido con la prensa para asegurar que se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales junto al chef.

Cristina Pedroche zanja los rumores de crisis con Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche es una de las famosas que se ha desplazado hasta la ciudad condal para firmar su libro, Gracias al miedo. Unas páginas que escribió tras dar a luz a su primogénita y en las que relata su experiencia como madre primeriza y todo lo que ello conlleva. «Estoy emocionada, estuve el año pasado aquí… Estoy alucinando el cariño que estoy recibiendo, estoy sin palabras», ha comenzado diciendo. He venido a vivir Sant Jordi cien por cien para que toda esta gente me de la mano, me cuente sus historias… Ha pasado por aquí mucha gente, estoy muy contenta. Con muchas ganas, he traído muchos bolis», ha explicado.

Cristina Pedroche en Sant Jordi. (FOTO: GTRES)

Hace solo unas horas, la colaboradora de Zapeando compartió en sus redes sociales cómo se sentía en este segundo embarazo, que dista mucho del primero. Más allá de todo lo que supone estar en cinta, a Pedroche se le suma el tener que estar pendiente de su hija Laia, de a penas dos años de edad, que requiere aún de su atención al cien por cien.

Sin embargo, no ha dudado en viajar hasta Barcelona, ya que considera que «estar embarazada no es ninguna enfermedad» y, además, ha dejado claro que tanto ella como Dabiz están «felices»: «Estoy viviendo un embarazo maravilloso. El problema es que tengo una niña pequeña y estoy más cansada que con el primero, pero estoy feliz. Estoy rellena de amor y feliz por todos los poros. Estamos felices».