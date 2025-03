Dabiz Muñoz ha sorprendido este lunes, 24 de marzo, con una respuesta inesperada ante los rumores de crisis en su relación con Cristina Pedroche que han circulado en los últimos días. Después de un viaje laboral, Muñoz ha aterrizado en España y ha sido abordado por los periodistas a su llegada al aeropuerto de la capital, quienes no han perdido la oportunidad de preguntarle sobre los rumores de separación. A pesar de la expectación mediática, el chef, conocido por su ironía y sentido del humor, ha respondido con una afirmación directa que ha dejado a todos boquiabiertos: «Sí, nos hemos separado», ha dicho.

Este comentario ha generado un gran revuelo, pues hasta el momento, se especulaba sobre la relación de la pareja debido a diversos factores que los medios de comunicación y seguidores en redes del matrimonio habían estado observando en las últimas semanas. Cristina Pedroche, quien se encuentra en su segundo embarazo, había hecho pública su mudanza a la casa de sus padres en Vallecas, donde estaba viviendo junto a su hija Laia. Por su parte, Dabiz Muñoz, quien reside principalmente en Madrid debido a su restaurante, DiverXO, ha sido visto en varias ocasiones hospedándose en un hotel.

Dabiz Muñoz en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

El hecho de que Pedroche haya regresado a su barrio natal y compartido momentos con su hija en un entorno familiar ha suscitado una ola de especulaciones sobre una posible crisis en su relación con el chef, que ahora con las palabras de Dabiz se engrosan aún más. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja insiten en que no se trata de una separación, sino de una mudanza temporal mientras ambos se encuentran en proceso de transición hacia una nueva vivienda. Aunque los detalles de la mudanza no han trascendido, por el momento, todo apunta a que la decisión de Pedroche de regresar a la casa de sus padres no está relacionada con problemas matrimoniales, sino con cuestiones personales y laborales.

Sea como fuere, lo cierto es que Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche siempre han sido muy discretos en cuanto a su relación sentimental, evitando exponer detalles personales frente a los focos mediáticos. A lo largo de los años, ambos han dejado claro que prefieren mantener su vida privada al margen de lo público y han sido cuidadosos con las informaciones que comparten en sus respectivas redes sociales.

La historia de amor de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz