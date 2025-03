El nombre de Cristina Pedroche acapara la primera plana de la crónica social de nuestro país. ¿El motivo? Su reciente mudanza, con su hija Laia, a su casa de la infancia, ubicada en Vallecas. Este movimiento ha generado una vorágine de reacciones y ha provocado que se hable de una crisis sentimental con su marido, Dabiz Muñoz.

A medida que han ido pasando los días, se han ido conociendo más detalles de esta decisión. Además, ha salido a la luz el verdadero motivo por el que se ha trasladado la colaboradora de televisión con su primogénita.

Cristina Pedroche en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Por qué se ha mudado Cristina Pedroche?

La presentadora, que espera su segundo bebé, ha optado por trasladarse temporalmente y no de manera definitiva al hogar de su familia en un momento clave de su embarazo, y es que se encuentra en el quinto mes de gestación. A pesar de que se ha hablado de problemas en su relación con el chef, nada más lejos de la realidad.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Foto. Gtres)

Cristina Pedroche ha elegido esta opción por motivos personales que no tienen nada que ver con el cocinero, según señala ¡Hola! «Es mucho más simple: se muda», asegura la citada publicación. Y es que, la pareja está «en la transición entre su antigua y su nueva casa, y como aún no han terminado de darles su futuro hogar, Cristina va a pasar una temporada en casa de sus padres». Por otro lado, se ha confirmado que la relación entre Cristina y Dabiz no atraviesa un mal momento. «Están fenomenal y no existe una crisis, ni separación», explican.

Cristina Pedroche en televisión. (Foto: Instagram)

En medio de esta convulsa etapa que atraviesa la presentadora, escribió un enigmático mensaje en las redes sociales sobre su vida personal: «Siento si no paso más tiempo por aquí, pero entre que tengo mucho lío en mi vida personal y que todo lo que podría contar son quejas, prefiero quedarme un poco más callada y no hacer mucho ruido», expresó.

La convivencia con sus padres

Durante una de las emisiones de Zapeando, espacio en el que colabora, explicó con detalles cómo estaba siendo la convivencia con sus padres. «Estoy viviendo en casa de mis padres. Ya no tengo momentos para mí sola nunca, hay un baño para todos», comentó en un primer momento.

Desde que se diera a conocer, Cristina siempre ha llevado por bandera sus orígenes y el amor por su barrio. Por ello, reveló cómo se siente al volver al que será siempre su hogar. «Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a sacar a mi hija siento que nunca he salido. Voy como una vallecana más, soy una más», contó con orgullo.