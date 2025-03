A pesar de los rumores sobre su matrimonio, Cristina ha mantenido una actitud discreta, compartiendo poco sobre su situación personal. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que no felicitó a Dabiz Muñoz por el Día del Padre, algo que ha incrementado aún más las especulaciones sobre su relación. En sus redes, ha expresado lo abrumada que se siente por el embarazo y la falta de descanso, pero ha preferido no hacer ruido sobre su vida personal. Aunque siguen conectados en redes, Cristina y Dabiz no han interactuado públicamente en días.