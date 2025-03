Va al restaurante de Dabiz Muñoz en el aeropuerto y su opinión no deja indiferente a nadie: «Sabe a…»

El reconocido chef español Dabiz Muñoz, conocido por sus innovadoras propuestas gastronómicas, ha conseguido consolidarse como una de las figuras más influyentes en la cocina actual. Además de ser el encargado de DiverXo, su restaurante galardonado con tres estrellas Michelin, Muñoz ha decidido emprender un nuevo proyecto con su cadena de restaurantes Hungry Club. Situado en varios aeropuertos españoles, estos establecimientos tienen como objetivo ofrecer opciones de comida rápida pero de calidad para los viajeros que se encuentran de paso.

Con establecimientos en Madrid, Barcelona y Málaga, Hungry Club se ha propuesto elevar el nivel de la gastronomía en los aeropuertos, ofreciendo desde desayunos hasta comidas rápidas, con un toque característico del chef. Uno de los creadores de contenido gastronómico más conocidos, Boufit Fatfood, decidió visitar el Hungry Club situado en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En su vídeo, Boufit se dedicó a probar varios platos del menú, criticando y opinando de manera honesta y directa sobre lo que probó.

Restaurante Hungry Club de Dabiz Muñoz

Tras hacer su pedido, el creador de contenido comienza con el «Hungry Egg Italiano», un sándwich que, según el menú, lleva pan brioche, huevo revuelto, burrata, pasta y bacon, y cuyo precio es de 16,5 euros. En su reseña, Boufit no se muestra muy impresionado. Si bien admite que el bacon está bien cocinado y que el huevo se ve jugoso, la combinación de ingredientes no logra sorprenderlo. «Es buen hachazo», comenta sin rodeos, destacando que aunque el sándwich no es malo, no le parece nada excepcional para el precio que tiene.

Después, Boufit pasa al siguiente plato: el «Bikini Club Pollo Spicy a la Parrilla», un sándwich que cuesta 15,96 euros. Este sándwich, según su valoración, tiene un sabor más interesante que el anterior. El pollo está jugoso, la salsa tiene el toque picante adecuado y el queso se derrite perfectamente. «Vale 50 céntimos menos, pero me dice mucho más que el anterior», comenta, señalando que este sándwich sí le parece sabroso y con más personalidad. En su opinión, es el mejor de los tres sándwiches que ha probado hasta el momento.

A continuación, prueba otro de los «Bikini Club», en este caso el «Clásico Trufado», también por 15,96 euros. Este sándwich lleva jamón york, queso y una salsa trufada de tartufo. Boufit destaca el aroma de la trufa, pero también señala que el sabor no es tan intenso como en otros platos trufados que ha probado. El queso funde muy bien y, en su opinión, este sándwich tiene un buen balance entre los ingredientes, aunque no lo considera tan impresionante como el pollo picante a la parrilla. «Es correcto, pero no es una maravilla», sentencia.

Finalmente, para terminar, Boufit se decide por el postre: una «Tarta de Queso de la Pedroche», cuyo precio es de 16,95 euros. Según su descripción, la tarta está bien tostadita y tiene una textura cremosa, con un sabor muy intenso a queso. Aunque reconoce que el precio es elevado para un postre de aeropuerto, no duda en afirmar que está «increíblemente buena». Para Boufit, es el mejor plato de todos los que ha probado, y asegura que es muy difícil encontrar un postre de calidad similar en el aeropuerto. «Dudo que podáis comer un postre mejor dentro del aeropuerto», comenta, destacando la calidad del queso y la perfección en su preparación.

Al final, Boufit Fatfood suma todo lo que ha probado: tres sándwiches y la tarta de queso. El total asciende a 64,80 euros, sin contar con la bebida que aparece en su video, lo que lleva la cuenta final a más de 65 euros. A pesar de la calidad de algunos de los platos, Boufit no esconde su descontento con el precio total, considerándolo un «hachazo» para un desayuno en un aeropuerto. Sin embargo, también admite que algunos de los platos, especialmente el sándwich de pollo picante y la tarta de queso, merecen la pena si se busca algo diferente y sabroso mientras se espera un vuelo.

Muchos usuarios en redes sociales se han mostrado sorprendidos por lo que cuesta un desayuno en el restaurante de Dabiz Muñoz. Si bien la calidad de los ingredientes y la innovación en los platos son aspectos que se destacan, la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente justifica el precio tan alto por un desayuno en un aeropuerto?

En resumen, la experiencia en Hungry Club es una mezcla de opiniones encontradas. Mientras que algunos platos destacan por su sabor y originalidad, otros no justifican el precio elevado, especialmente en un contexto como el de un aeropuerto, donde las opciones de comida son generalmente más caras. Sin duda, el restaurante de Dabiz Muñoz en la T4 del aeropuerto de Madrid es un lugar interesante para los foodies que busquen algo diferente, pero la relación calidad-precio no es lo que podría esperarse en un establecimiento de este tipo.