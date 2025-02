Dejó su coche aparcado más de un año en el aeropuerto y esto es lo que tiene que pagar ahora

En las últimas décadas, los vuelos low cost han contribuido a la democratización de los viajes aéreos. Sin embargo, cuando se trata de todo lo relacionado con los aeropuertos, los precios se disparan. Los parkings, por ejemplo, no sólo son caros, sino que pueden convertirse en un verdadero quebradero de cabeza si el tiempo de estacionamiento se alarga más de lo previsto. Éste es el caso de un incidente que ha tenido lugar en en el aeropuerto de Berlín.

Alguien aparcó un coche en el parking de corta estancia del aeropuerto de Berlín-Brandenburgo Willy Brandt, donde el precio por hora asciende a 23 euros. El Volkswagen Golf gris estuvo allí durante más de un año sin que su dueño lo retirara. Lo que inicialmente parecía un simple olvido, rápidamente se convirtió en un problema económico para el propietario, ya que el ticket asciende a más de 200.000 euros.

Más de 200.000 por dejar el coche aparcado en el aeropuerto

Los aeropuertos suelen ser lugares donde el precio de las cosas se suele disparar. En el caso de los parkings de corta estancia, la situación se vuelve aún más crítica. Estos espacios, diseñados para estancias breves mientras los viajeros recogen o dejan a alguien, pueden resultar muy caros si alguien se olvida de recoger el coche.

En el caso del Volkswagen Golf estacionado en el aeropuerto de Berlín, los primeros 10 minutos de aparcamiento fueron gratuitos. Sin embargo, pasado este tiempo, el precio pasó a ser de 23 euros por hora. En menos de un día, el ticket podía sumar 552 euros. Pero lo que sorprende fue lo que ocurrió cuando el coche estuvo aparcado durante un año entero, ya que el precio superó los 200.000 euros.

El vehículo que permaneció en el aeropuerto de Berlín durante más de un año fue un Volkswagen Golf de color gris, con matrícula de Hannover. Sin embargo, lo que parecía ser una simple historia de abandono, rápidamente despertó las sospechas de las autoridades. Los conductores habituales del aeropuerto se dieron cuenta de que algo no iba bien, ya que en el parabrisas delantero había papeles pegados y, en el interior, la pantalla del vehículo estaba completamente destruida. Además, el coche tenía colgando una cinta roja y blanca, similar a las que se usan para precintar áreas peligrosas o de acceso restringido, lo que hizo pensar a muchos que el vehículo podría haber sido abandonado o incluso robado.

Las autoridades, al no poder identificar rápidamente al propietario, comenzaron a investigar si el Volkswagen Golf había sido robado. La matrícula que figuraba en el coche parecía estar en regla, pero no se descartó que pudiera ser falsa o que perteneciera a otro vehículo. La presencia de la cinta y los daños en el coche despertaron aún más la sospecha de que el coche no perteneciera a quien se suponía que debía. Las autoridades del aeropuerto no tardaron en llamar la atención de la prensa, y el periódico alemán Bild fue el primero en informar sobre el caso. Esto, a su vez, generó una rápida reacción por parte de las autoridades, que decidieron retirar el coche del parking con una grúa.

El vehículo fue remolcado el mismo día en que el periódico publicó la noticia, pero las autoridades todavía no han logrado esclarecer quién es el propietario del coche ni cómo llegó allí. El misterio de este automóvil ha dado pie a una serie de especulaciones y teorías sobre lo que realmente ocurrió.

El caso del Volkswagen Golf en el aeropuerto de Berlín deja varias lecciones. En primer lugar, demuestra lo altos que pueden ser los costes de estacionamiento en los aeropuertos. También resalta un problema común en los parkings de aeropuertos: la falta de control sobre los vehículos estacionados por largos periodos. Las autoridades deberían considerar implementar tarifas más flexibles o alertas para evitar situaciones como la del Volkswagen Golf.

Parkings más caros y más baratos en España

Los aeropuertos más baratos de España en cuanto a aparcamiento se refieren están encabezados por Zaragoza, donde el precio diario es de sólo 3,33 euros. Sin embargo, se espera que en 2026 aumente a 4,95 euros. En segundo lugar se encuentra Palma de Mallorca, con un coste de 4,08 euros por día. Sevilla ocupa el tercer puesto, con una tarifa de 4,82 euros, manteniéndose por debajo de los 5 euros. En cuarto lugar está Alicante, con un precio de 6,38 euros, y cerrando el top 5, Valencia, con un coste de 7,53 euros diarios.

Por otro lado, los aparcamientos más caros se encuentran en Tenerife Sur, que lidera la lista con 10,23 euros al día, y se prevé que alcance los 11,27 euros en 2026. Barcelona le sigue de cerca, con una tarifa de 8,37 euros. Málaga ocupa la tercera posición, con 8,28 euros, mientras que Bilbao se posiciona cuarto con 8,15 euros. Madrid-Barajas cierra esta lista con un precio de 7,64 euros diarios, aunque se espera que baje a 7,62 euros en 2026.