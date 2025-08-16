La señal de la DGT que confunde a los conductores: el significado real

La U.E. lleva unos años buscando la unificación de las nomas de seguridad vial en todos los países. Hablamos desde las normas de tráfico a las sanciones por infracciones legales o las diferentes señales que podemos ver en las carreteras de Europa, entre otras. El caso es que en nuestro país, algunos de estos cambios son ya una realidad.

Novedades que vienen de Bruselas

Las instituciones europeas, si todo funciona como está previsto, ultiman que llegue un permiso de circulación digital que tenga validez para la totalidad de países que pertenezcan a la U.E. y que darán sus primeros pasos para el año que viene.

Otra batería de medidas que busca implantar Tráfico

Como hemos dicho unas líneas más atrás, unificar la señaléctica más habitual es algo que quiere desarrollar la U.E. en estos próximos años, como son las que están relacionadas con la electrificación o métodos de movilidad nuevos.

Uno de los países europeos importantes que ha conseguido una cierta ventaja con respecto a otros es Francia. El país vecino ha conseguido que España calque su modelo para implementar medidas nuevas, como el carné de conducir por puntos o los distintos cambios que se producirán en los meses venideros en el carné de motos.

¿Cuál es la señal nueva?

Este país tiene una señal con forma de diamante, la cual tiene una señal con forma de diamante, la cual estará pintada en posición vertical y que lleva funcionando cerca de un año. Aunque eso sí, desde 2020 está en proceso de prueba.

El caso es que desde la DGT pusieron el foco en este tipo de insignia que puede que llegue a las calzadas españolas antes de lo que pensamos.

¿Cuál es la misión tiene?

La señal hace referencia a los carriles de utilización compartida, que son los que llamamos en nuestro país como carriles VAO. En territorio francés, las autoridades posibilitan la circulación por ellos a los automóviles ocupados por más de una persona y los vehículos eléctricos que tengan la calificación CERO.

Algunas de las ciudades en Francia que ya tienen esta medida nueva son París y Nimes, puesto que además tienen muchas cámaras térmicas a fin de controlar que dichos vehículos vayan a cumplir de manera exhaustiva con la normativa vigente en Francia.

Conviene no olvidar que la Dirección General de Tráfico recomienda a la totalidad de usuarios que se informen sobre los horarios y saber cómo van a funcionar esta clase de carriles a fin de evitar sanciones que sean innecesarias y que se ponga en riesgo a otros conductores que vayan a circular por estas vías.

Las nuevas señales para 2025

Vamos con las nuevas señales de tráfico que se van a añadir el catálogo de señalización:

Señal P-21b ancianos

Indicará el peligro por la proximidad de un sitio frecuentado por ancianos, caso de un centro que se dedique a la tercera edad o a una residencia. Se añadirá esta señal para la protección de un colectivo vulnerable.

Señal P-24a animales

Se advierte del peligro por estar próximos animales en libertad. En su mayor parte suelen ser jabalíes.

Señal P-35 trenzado

En ella se avisa de la proximidad de un tramo existente entre la confluencia y una bifurcación en la que habrá diferentes movimientos de cambio de carril de vehículos, cruzándose en las trayectorias y que aumentarán el riesgo de que haya colisiones.

Señal R-118 y R-119 VMP y ciclos

La 118 prohíbe que entren los VMP y la 119 habla de que están prohibidos los accesos a ciclos y vehículos de movilidad personal.

Señal R-120 emisiones

Aquí esta señal nueva dice que están prohibidos los accesos a vehículos a una zona determinada dependiendo del distintivo ambiental y otros criterios que se establezcan. Las condiciones se concretarán en un panel complementario S-860 o en el cartel que incluya dicha señal.

En la actualidad, lo que hace la DGT es recoger las sugerencias y alegaciones que hagan los diferentes colectivos y después de la valoración se terminará aprobando una nueva normativa sobre las señales que va a terminar siendo incluida en el Reglamento General de Circulación.

Referente a las señales nueva de Tráfico que se incorporarán al catálogo, desde la presidencia de Fesvial afirman que para que vayan a ser verdaderamente eficaces, hay que buscar el mejor sitio para colocarlas.

Lo que habrá que tener bien claro como conductores es la necesidad de prestar atención a estas nuevas señales que van a buscar el aumento de la seguridad vial en nuestras carreteras.