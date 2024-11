La DGT soluciona su error más grave: los afectados ya pueden pedir una rectificación

En el año 2026 la Dirección General de Tráfico lo que hizo fue clasificar, dependiendo de las emisiones, en cuatro categorías. Nacieron los coches sin etiqueta, los B, C, Eco y Cero.

En aquel momento no se pensaba que en dicha clasificación iba a tener la importancia que ahora tiene, puesto que limitaba la circulación y se enviaba al desguace a miles de vehículos.

En ese tiempo la DGT creyó que lo mejor era clasificarlos dependiendo del año en que se matricularan, por lo que la pegatina B se la dieron a los coches de gasolina que se matricularon desde 2001 y los diésel desde 2006.

Un error de bulto

Uno de los problemas es que se producía un error que en ese momento la Dirección General de Tráfico llegó a pasar por alto, ya que bastantes coches matriculados desde aquel momento cumplían la norma Euro IV de emisiones.

Un tiempo después y tras las quejas de bastantes conductores, la DGT estableció un procedimiento para arreglar dicho problema y dar la pegatina C a infinidad de coches que se identificaron como B.

¿Cómo se hace?

Lo que hay que saber primero es si el vehículo va a cumplir las emisiones que establezca la Euro IV.

Aquí hay que verificar en los papeles del vehículo si aparece que cumpla con Euro IV, con lo que va estará solucionado. Todo va a depender de la homologación que verás en la ficha técnica y que habrá algunos coches que estará indicado con el número de bastidor.

Lo habitual es que se pueda ver en la ficha técnica

Si queremos estar bien seguros y continuar con el procedimiento, hay que ir al concesionario de la firma y solicitar el certificado de emisiones del vehículo a por los papeles.

El trámite va a costar entre los noventa y los ciento veinte euros, dependiendo de la marca, que hay que pagar una sola vez cuando recibimos el certificado que se va a cumplir. Cuando no se cumpla la Euro IV, al no recibir certificado no habrá que pagar nada. Luego, con dicho certificado es necesario que se acuda a la DGT y se solicite pidiendo cita previa para pedir un cambio de etiqueta.

Aquí es necesario pagar una tasa por valor de nueve euros y rellenar un par de impresos en relación con el cambio. Así es como vamos a tener ya la nueva pegatina para pegarla en el vehículo que va a estar disponible por seis euros después de una semana.

¿Cuándo se va a llevar a cabo del primer control sobre la contaminación de los automóviles?

Como dice la web del Consejero de la U.E., en el mismo Reglamento que hay sobre las emisiones de CO2 de turismo y furgonetas se ha previsto que en 2026 la Comisión evaluará exhaustivamente los progresos hechos en cada país.

En el Objetivo 55 de la Legislación sobre el Clima en Europa, que desea conseguir el objetivo de la reducción de las emisiones de la U.E. en como mínimo un 55% de aquí al 2030, el cual va a llevar al control sobre la misma calidad que tienen el aire para 2027 de cara a saber el alcance de las medidas que se tomen.

Por todo ello, si hablamos de la contaminación de los vehículos, una de ellas son las ZBE.

¿Qué etiquetas ambientales de la DGT existen?

En el mercado existen cuatro pegatinas dependiendo del impacto medioambiental del vehículo. Primeramente, nos podemos encontrar con la etiqueta, que se refiere a los más eficientes, caso de los eléctricos de batería, los de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía de 40 km o con pila de combustible.

La segunda pegatina que hay es la ECO (verde y azul), la cual va a incluir a los de tipo eléctrico que son enchufables, que tienen una autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables, los propulsados por gas natural y de gas o gas licuado del petróleo. De la misma forma hay que cumplir los criterios de la etiqueta C.

El tercer lugar, podemos citar la etiqueta C (verde), que va a incluir a los coches de gasolina que se matriculen a partir de enero de 2006 y a los diésel después de septiembre de 2015.

Por último, nos vamos a encontrar con el distintivo B (amarillo) que hará referencia a los vehículos y furgonetas que funcionan con gasolina que se matriculen después de 2001 y diésel después de 2006, los dos incluidos.