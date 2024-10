La Complutense cancela el otro máster que dirigía Begoña Gómez porque tenía sólo 4 matriculados

Begoña Gómez se ha quedado sin el último máster que dirigía en la Complutense. La propia Gómez lo ha anunciado a través de sus redes sociales: «Hoy hemos recibido la noticia de que la Universidad Complutense ha cancelado la nueva edición del Máster en Dirección de Captación de Fondos para ONL (Fundraising) (de forma sorpresiva y unilateral) . Lamentablemente, esto no nos permitirá continuar llevando a cabo una nueva edición de este programa, cuyo comienzo estaba previsto para finales de este mes de octubre».

«La cancelación de un programa Máster, 20 días antes de la finalización de la fecha de inscripción es completamente anómala en los procedimientos habituales y va en contra del interés fundamental de una institución educativa, que es formar alumnos en diferentes disciplinas», reprocha Gómez en su escrito, publicado en LinkedIn.

Afirma que «las razones» que ha dado la Complutense para esta cancelación «están relacionadas con el bajo número de preinscritos». «La realidad es que llevamos más de 50 preinscritos en ambas modalidades (presencial y on line) del programa hasta que se ha producido su cancelación», sostiene Gómez.

La realidad, señala la Complutense, es que, pese a lo que sostiene Gómez, sólo cuatro alumnos se habían matriculado: dos en la modalidad online y otros dos en la semipresencial.

Cabe recordar que la Complutense ya decidió cancelar la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Gómez y el máster asociado. También en ese caso, la universidad alegó el fracaso de alumnos, además del desprestigio sufrido en los últimos meses por el proceso judicial que cerca a la mujer del presidente socialista. Según la Complutense, resulta «notorio» que el centro universitario público «ha visto perjudicada su imagen y continúa sufriendo una importante devaluación reputacional y de prestigio, como consecuencia de diversos procedimientos judiciales».

En su comunicación, Gómez pide disculpas «a los más de 50 estudiantes afectados por esta cancelación que no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica». Igualmente, anuncia que seguirá «trabajando por mantener este vehículo de formación en otro espacio educativo, convencidos de que esta actividad es muy importante para la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector».

Investigación

La decisión se conoce el mismo día en que la Audiencia de Madrid ha avalado que el juez Juan Carlos Peinado siga investigando a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los contratos de su socio, Juan Carlos Barrabés. Gómez, además, se enfrenta a una posible imputación por apropiación indebida de una plataforma para empresas creada y desarrollada para la Complutense.

En el auto conocido este lunes, los jueces precisan que Peinado puede continuar indagando en los hechos que se circunscriben a la cátedra de la Complutense y a los contratos que se encuentran bajo sospecha. Cabe recordar que Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación para que su socio Barrabés reforzase sus opciones en sendos contratos de la entidad pública Red.es, que acabó llevándose por más de 10 millones. El empresario también está imputado.

Los magistrados dan luz verde a Peinado para seguir con las pesquisas relativas a los contratos de Innova Next que no fueron sufragados con fondos europeos y no están siendo investigados en la Fiscalía Europea.

Sobre este extremo, la Audiencia Provincial señala que considera «llamativa» y «verdaderamente significativa» la «variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los masters» dirigidos por Gómez.