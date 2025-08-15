Esto es lo que dice la ley si te encuentras un coche aparcado en tu plaza de garaje

Llegar a tu plaza de garaje y descubrir que alguien ha aparcado en ella sin tu permiso puede generar desconcierto y frustración. Se trata de una situación que, aunque habitual, no deja de ser un problema que hay que abordar de manera inmediata. Puede que la persona que ha aparcado su coche en tu plaza de garaje ni siquiera se haya dado cuenta de que estaba invadiendo una propiedad ajena.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que cada plaza de garaje, aunque forme parte de un espacio común, pertenece al propietario que la adquiere o la alquila, de manera que nadie puede ocupar este espacio sin tu consentimiento. Teniendo esto en cuenta, lo primero es intentar resolver la situación de forma amistosa y, si no surte efecto, acudir a los tribunales.

¿Qué hacer si alguien ha ocupado tu plaza de garaje?

En primer lugar, cabe señalar que, según la Ley de Propiedad Horizontal, «las plazas de garaje son bienes privativos, incluso dentro de zonas comunes del edificio». Por lo tanto, aunque compartas el garaje con otros vecinos, tu plaza tiene un carácter exclusivo y nadie puede utilizarla sin tu permiso. Cualquier vehículo que invada este espacio está incurriendo en una infracción.

Cuando ves otro coche aparcado en tu plaza, lo primero es identificar el propietario del vehículo. «Si el infractor se da cuenta de su error y accede a retirar el vehículo, el conflicto se resuelve de manera sencilla y rápida», explican abogados especializados en propiedad horizontal. Sin embargo, no siempre es posible localizar al dueño, y en esos casos es necesario conocer los mecanismos legales que protegen tu derecho de uso.

La ley establece que «ningún vehículo puede exceder los límites de su plaza, salvo que sea estrictamente necesario para acceder o salir del espacio de estacionamiento sin invadir la propiedad ajena». Por ello, es fundamental documentar la situación mediante fotografías o testigos, creando un registro que respalde cualquier acción legal posterior.

Opciones legales y judiciales

Si no es posible resolver el conflicto de manera amistosa, la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios tomen medidas más formales. En primer lugar, «el propietario afectado puede solicitar la autorización de la Junta de Propietarios para iniciar un proceso judicial contra el infractor». Esta autorización es esencial, ya que garantiza que la acción legal cuente con respaldo colectivo y cumpla con los procedimientos establecidos.

Una vez obtenida la autorización, se puede presentar la demanda ante un juzgado ordinario. «El objetivo principal de este proceso es que se respete el derecho de uso exclusivo de la plaza y se ordene la retirada del vehículo», aclaran los expertos. Durante el proceso, las pruebas documentales son clave: fotos del coche mal estacionado, testimonios de vecinos y cualquier otra evidencia que demuestre la ocupación indebida fortalecerán el caso.

Además del procedimiento judicial, existe la posibilidad de presentar una denuncia ante la policía o la autoridad local. «La denuncia puede ser individual o colectiva, en representación de la comunidad de propietarios», lo que permite que las autoridades intervengan para retirar el vehículo y evitar que el conflicto se prolongue innecesariamente. En casos donde no se puede identificar al propietario del coche, la policía informará al administrador o presidente de la comunidad, quienes gestionarán la situación como mediadores.

La mediación como recurso clave

Antes de llegar acudir a los tribunales, «el presidente de la comunidad o el administrador tiene la función de mediar entre las partes para resolver el conflicto de manera equitativa». Muchas veces, la mediación por parte del presidente o el administrador permite llegar a un acuerdo, exigiendo al infractor que mueva su coche de la plaza que ha ocupado.

Sin embargo, la mediación no siempre da resultado. En este caso, la comunidad de propietarios puede aplicar la sanciones que considere en función de lo establecido en lo estatutos, como multas económicas o advertencias. «Cada comunidad puede establecer sus normas internas respecto al uso de plazas y garajes, incluyendo sanciones a quienes estacionen en espacios ajenos», recuerdan los especialistas.

Todos los propietario de una plaza de garaje deben saber cómo actuar cuando alguien la ocupa sin u permiso. Sin embargo, la prevención siempre es más eficaz para evitar conflictos. Para ello, «la señalización visible reduce la probabilidad de ocupación accidental», y al mismo tiempo transmite a los vecinos y visitantes que el espacio no está disponible para otros vehículos.

Además, «la comunicación con la comunidad previene malentendidos y conflictos futuros», y fomenta un entorno de respeto y colaboración entre todos los vecinos. Cuando los estatutos son claros y todos los propietarios los conocen, ya sea mediante circulares internas o por escrito, resulta una herramienta muy efectiva para que todos conozcan sus derechos y obligaciones.

Adoptar estas buenas prácticas no sólo protege tu plaza de garaje, sino que también fomenta la convivencia y el respeto por los espacios comunes.