La DGT multará con 500 euros a los conductores que no lleven este documento en el coche

Si existe algo en la DGT que se encuentra entre los objetivos para el año 2025, es la reducción de la cantidad de peligros existentes en la carretera. Por eso, desde hoy además es imprescindible llevar este documento en el coche.

Para poder lograrlo con eficacia se cuenta con unas normas vigentes que es necesario cumplir si se quiere evitar el ponernos en riesgo. De esta forma se pueden prevenir multas que puedan superar los miles de euros.

En Tráfico han reformado la ley de seguridad vial con el fin de poder adaptarse a los nuevos tiempos y tendencias. Sin duda alguna, la cantidad de víctimas que se producen en las carreteras es bastante alta y debe reducirse de una manera u otra.

Pensemos que la totalidad de sus esfuerzos se enfocan a la hora de erradicar este tipo de cifras que siguen aumentando cada año.

Entre otros motivos, debemos saber que la documentación obligatoria que existen la debemos llevar siempre en el vehículo.

Si se solicitan los papeles y no los tenemos, la DGT va a imponer sanciones de carácter económico y la pérdida de puntos de permiso de conducir con unas sanciones de lo más eficaces.

¿Cuál es la documentación obligatoria que impone la DGT?

Los conductores se van dando cuenta que las multas por velocidad excesiva con cada vez más habituales y son unas de las que más se deben evitar. Por todo ello, la DGT estableció una serie de sanciones a nivel económico para todos los que no lleven consigo la documentación del vehículo.

En este sentido debes recordar que existen una serie de documentos obligatorios que es necesario llevar siempre en el coche y que son los siguientes:

Permiso de circulación

Permiso de conducir

La tarjeta de la ITV.

Cuando no lleves dentro de tu coche este tipo de documentos, será considerado como un incumplimiento de infracción leve. Entre las más habituales se suele incluir el incumplimiento de la obligación de encontrarse en condiciones para poder controlar el coche en todo momento.

O también, el que se incumpla por parte de los ciclistas las normas de seguridad vial que no vayan a ser graves o muy graves. Toda clase de conductores deberán cumplir con la normativa de tráfico de la DGT en el caso de que circulen por carretera.

¿Cuál es la cuantía de las infracciones leves?

El propio Ministerio del Interior nos dice que las cuantías leves tendrán una multa por valor de 500 euros. Las mismas se pueden pagar a plazos en el caso de que lo solicite así la persona que cometa la infracción en las carreteras de nuestro país.

Las infracciones más habituales y que llegan a generar un gran número de sanciones, como lo explican desde la DGT, son las siguientes:

Exceso de velocidad

No llevar puesto el cinturón

Uso del teléfono móvil

El caso es que suelen ser bastante comunes las relacionadas con la documentación obligatoria que se tienen que llevar en el coche, como el hecho de conducir con el permiso de conducir caducado, no contar con la ITV al día o conducir sin el seguro obligatorio del coche.

De todas formas, es necesario saber que la sanción siempre tienes que saber que va a recaer sobre la persona que sea la que cometa la infracción como tal. Por lo tanto, dependiendo de la clase de infracción de la que hablemos, la multa terminará recayendo sobre el conductor o titular del vehículo en cuestión.

Por otra parte, también es conveniente saber que la infracción se puede castigar con una sanción de carácter económico, pero de la misma forma puede que suponga una pérdida de puntos en el propio permiso de conducir.

Cuando no se porte la documentación obligatoria encima, las sanciones van a oscilar entre los cien y los tres mil euros en nuestro país.

La documentación en los coches debes tenerla siempre en cuenta

Como es lógico, cuando conducimos un coche, tenemos que ser conscientes de que hay que tener la documentación del vehículo y la nuestra propia, puesto que al final llevamos un medio de locomoción que puede provocar en caso de accidente muertos, por lo que no estamos ante cualquier vehículo.

Nuestra recomendación es que salvo los documentos personales, todo lo demás lo tengamos en la guantera de nuestro vehículo, puesto que así lo tendremos localizado y organizado, de tal forma que si lo pide el agente no vamos a tener que perder tiempo en saber dónde se encuentra.

Así que ya sabes, esperamos que de esta forma te haya quedado claro qué es lo que debes tener como conductor para no tener problema alguno cuando alguna autoridad te pida la documentación del coche.

De igual forma, si se pierde tu coche o lo roban y tienes dicha documentación, será más fácil que puedan localizarte, aunque la matrícula del vehículo, de no cambiarla, será la primera forma con la que localizarán tu coche.