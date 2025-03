En las últimas semanas, los rumores de crisis entre Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han ido in crescendo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se van conociendo más detalles sobre en qué punto se encuentran de su historia de amor.

En medio de este revuelo mediático, se ha podido saber que la presentadora se ha mudado con su hija Laia, a su casa de la infancia, ubicada en Vallecas. Un movimiento que ha hecho saltar todas las alarmas. Además, las recientes y polémicas declaraciones del chef han generado aún controversia. «Sí, nos hemos separado», indicó tras aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de un viaje laboral. Ahora, Cristina Pedroche ha publicado en su perfil de Instagram un post de lo más enigmático.

«Demasiadas cosas, pero al final todo se va poniendo en su sitio… Poco a poco os iré contando», ha escrito en la publicación en la que ha añadido unas imágenes suyas. Como era de esperar, este misterioso mensaje ha desatado la locura en el universo 2.0 y muchos han sido los usuarios que han querido saber si se ha separado del cocinero o no. «Sea lo que sea es tu vida», «Quiero saber si se han separado…», «Es obvio que, por lo menos, están en crisis», «¿Todo bien Cristina?», han sido algunos de los escritos de los internautas.

El motivo de la mudanza de Pedroche

A pesar de que la presentadora estrella de las Campanadas ha vuelto a sus orígenes, lo cierto es que hay un motivo detrás de este desplazamiento. Cristina Pedroche, que espera su segundo bebé, ha optado por trasladarse temporalmente y no de manera definitiva al hogar de su familia en un momento clave de su embarazo, y es que se encuentra en el quinto mes de gestación. Aunque se ha hablado de manera activa sobre una presunta crisis con el empresario, nada más lejos de la realidad.

Pedroche ha elegido esta opción por motivos personales que no tienen nada que ver con el cocinero, según señala ¡Hola! «Es mucho más simple: se muda», asegura la citada publicación. Y es que, la pareja está «en la transición entre su antigua y su nueva casa, y como aún no han terminado de darles su futuro hogar, Cristina va a pasar una temporada en casa de sus padres». En esta misma línea se ha confirmado que la relación entre Cristina y Dabiz no atraviesa un mal momento. «Están fenomenal y no existe una crisis, ni separación», explican.