Cristina Pedroche se sincera sobre sus miedos ante el segundo embarazo: "¿Podré querer a los dos?"

Cristina Pedroche está esperando su segundo bebé y, como le sucede a la mayoría de las madres, tiene dudas, miedos, emociones encontradas y las cuenta. En una entrevista en el podcast La vida secreta de las madres, ha reconocido que, si bien es cierto que se sintió inmensamente feliz al ver el positivo en el test de embarazo, enseguida comenzó a preguntarse lo que muchas mujeres sienten ante cada nuevo embarazo: «Seré capaz?», «¿podré querer a los dos?», «¿si lloran los dos a la vez a quién atiendo?». Ella misma reconoce que «de todos los miedos que tengo el menor es el de si seré capaz de querer a los dos por igual». La presentadora reconoce que es un miedo de muchas mujeres, que se lo ha escuchado a muchas amigas que son madres de más de un hijo pero que sabe que finalmente «hay amor para todos los hijos».

Sus palabras representan algo positivo ya que Pedroche es una mujer seguida por cientos de miles de personas. Que verbalice lo que a muchas futuras madres les sucede, mejora miedos que a veces no se cuentan y que son la causa muchas veces de situaciones de tristeza que pueden derivar en la temida y nada deseable depresión post parto. La salud mental perinatal es un tema poco visible aunque cada vez más contado y estas palabras de Cristina hacen un gran bien para que muchas madres identifiquen sus miedos y sepan que no están solas y, si lo necesitan, pidan ayuda.

«Tengo amor de sobra»

Cristina Pedroche ha sido muy sincera delante de Andrea Ros y Paola Roig, las profesionales que han intervenido durante su charla en el programa citado anteriormente. El objetivo de la entrevista era dar visibilidad a «lo que les pasa a las madres mientras son madres». Hay que tener en cuenta que la comunicadora tiene una profesión pública, así que todo lo que hace o dice tiene muchas posibilidades de convertirse en tendencia.

Cristina Pedroche durante su entrevista. (Foto: Instagram)

Desveló que estaba esperando su segundo hijo justo el Día de los Inocentes, de ahí que algunos espectadores pensasen que estaba bromeando. «Me quedo embarazada y en el momento que veo el test positivo, digo, ¡ah, qué guay! Y de repente veo a la niña y pienso, ay, ¿era esto lo que yo quería?», ha explicado al respecto. La ilusión no tardó en mezclarse con los miedos, por eso quiere poner encima de la mesa sus sentimientos. Su objetivo es ayudar a otras mujeres que estén en su posición, pues esto no es algo que le haya pasado únicamente a ella.

Si hay algo que no le genera dudas es el amor que sentirá por sus hijos. «Tengo amor de sobra y que va a haber amor a raudales. A lo mejor, luego cuando nazca, me da ese miedo, pero de momento ese miedo no ha venido a mí. Tengo bastantes conocidas que tenéis varios hijos y que decís: ‘No de verdad, de verdad, que se multiplica’. Pues digo, ya está, me quedo tranquila».

Cristina Pedroche posando embarazada. (Foto: Instagram)

No obstante, entiende que será complicado generar ciertas situaciones porque deberá tratar con dos bebés que requieren de sus cuidados a tiempo completo. «El tema brazos, claro, cuando la mayor llore, si lloran los dos a la vez, ¿a quién vas?».

El apoyo de Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Foto: Gtres)

David Muñoz, el tres veces mejor cocinero del mundo y marido de Pedroche, también estará implicado en la crianza de sus pequeño. En ese sentido, la colaboradora está tranquila, por eso sabe que va a disfrutar del proceso al 100%. «Adoro estar embarazada, aunque esté cansada, me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo», escribió en su cuenta oficial de Instagram poco después de anunciar la noticia.