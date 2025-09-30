Cristina Pedroche ha respondido a una gran incógnita: ¿Dará las campanadas el próximo mes de diciembre en la Puerta del Sol? Desde hace una década que la periodista se encarga de dar comienzo a un nuevo año -normalmente junto a Chicote-. Su primer y rompedor look con trasparencias no solo marcó un antes y un después en las tendencias -que también-, sino que la convirtió en la reina de esta mágica noche -por lo que Antena 3 decidió mantenerla en las posteriores ediciones-. Sin embargo, las prioridades de la de Vallecas han cambiado. Ahora es madre y, de hecho, el pasado verano dio a luz a Isai, su segundo hijo en común con Dabiz Muñoz, su marido. Es por ello que, debido a su reciente parto -y todo lo que ello conlleva-, la comunicadora ha desvelado si finalmente despedirá el año junto a los españoles.

¿Dará las campanadas?

Tras dar a luz a su hijo pequeño, lo cierto es que Pedroche hizo un parón en sus redes sociales para conectar con ella misma y, sobre todo, adaptarse a las necesidades de su recién nacido que se sumaba a la atención que requiere Laia, su primogénita, de tan solo dos años. Desde que se convirtiera en madre, la presentadora en varias ocasiones ha dejado claro que ahora su prioridad son sus vástagos por lo que, al tener tan poco tiempo de vida Isai, sus seguidores han querido preguntarte si estará en la noche de las campanadas.

Cristina Pedroche desvela si este año dará las campanadas. (FOTO: REDES SOCIALES)

A través de sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores, la madrileña ha abierto una caja de questions & answers en la que su comunidad le ha lanzado varias preguntas, entre ellas su presencia en la Puerta del Sol: «¿Darás este año las campanadas?». Una respuesta en la que Pedroche no ha dudado: «Claro, aunque superar este vestido será complicado -refiriéndose al último que llevó-. Ya estamos trabajando en ello, ¿verdad Josie?»-

Su nueva vida como madre de dos

Además, la mujer de Dabiz Muñoz ha aprovechado la ocasión para responder a otras cuestiones relacionadas con la maternidad, como si su hija Laia, de dos años, ya va a la escuela: «De momento no. Me parece que es muy pequeña y tengo mucha suerte de poder elegir no llevarla. Estoy empezando a mirar colegios para cuando cumpla 3 años. ¿En qué os basáis vosotros para elegir uno u otro? Me siento bastante perdida y creo que tendré que hacer un máster».

Cristina Pedroche responde a preguntas sobre la maternidad. (FOTO: REDES SOCIALES)

Finalmente, la de Vallecas también se ha pronunciado sobre qué tipo de lactancia le da a sus hijos: «La verdad es que Laia está durmiendo mucho mejor y si se despierta solo pide agua, así que por la noche solo doy el pecho a Isai. Durante el día Laia se pone las botas, aunque a veces le pongo límites. A veces le doy de comer a los dos a la vez. El tándem es duro e intenso, pero es precioso. A nosotros nos funciona muy bien».