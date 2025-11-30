Cada Navidad, Dabiz Muñoz demuestra que la alta cocina no es solo creatividad y sabor, sino también un negocio con cifras que podrían rivalizar con empresas medianas. Su ecosistema gastronómico navideño va mucho más allá de DiverXO; incluye turrones XOs, roscones reinventados, food trucks, colaboraciones con marcas y merchandising temático, creando un flujo de ingresos que combina tradición, innovación y marketing estratégico. Los turrones de Dabiz, disponibles desde el 1 de diciembre en El Corte Inglés, no son meros dulces: el turrón de pizza margarita, con chocolate blanco, mozzarella, mermelada de tomate y pesto dulce, o el de gofre con pollo frito y praliné, no solo buscan sorprender al paladar, sino también generar expectativa mediática y ventas masivas, con un precio de 16,90 euros por unidad. Calculando la capacidad de venta en puntos físicos y online, solo estas cuatro referencias podrían generar un volumen de ingresos cercano a los 200.000-300.000 euros en diciembre, antes de contar la publicidad orgánica que provoca la cobertura de medios y redes sociales.

El Roscón de Reyes XO es otro ejemplo de cómo la Navidad se traduce en cifras. Creaciones como el Roxcón Black & White con stracciatella de chocolate blanco y caramelo salado, o el Roxcón de fresas con chantilly y toque de jengibre, no solo elevan la repostería tradicional a la categoría de lujo, sino que permiten un precio unitario superior al de un roscón convencional, multiplicando así el ingreso por cliente. Cada unidad representa un ticket que puede superar los 40 euros, y la demanda anticipada asegura que estas ventas comiencen incluso antes de la Navidad, fortaleciendo la liquidez del grupo.

Dabiz Muñoz en unos premios. (Foto: Gtres)

Su presencia en el mercadillo de Nuevos Ministerios amplifica aún más estas cifras. El food truck de Dabiz, centrado en pollo frito hipercrujiente y street food de alta gama, interactúa con decenas de miles de visitantes diarios. Con precios que oscilan entre 12 y 25 euros por plato, los ingresos diarios potenciales podrían rondar los 10.000-15.000 euros, sin contar el efecto multiplicador de la cobertura mediática y la viralización de sus platos en redes sociales. La inversión total del mercadillo supera los 4 millones de euros, y la participación de Muñoz funciona como un escaparate estratégico: cada plato vendido es un recordatorio de DiverXO, StreetXO y el resto de sus proyectos, generando un valor indirecto equivalente a campañas publicitarias de cientos de miles de euros.

Las cifras consolidadas del holding Pig Wings, del que dependen DiverXO, RavioXO, StreetXO y Goxo Food Services, refuerzan el impacto financiero de la Navidad. DiverXO facturó cerca de 7 millones de euros en 2024, mientras que Hungry Ants, responsable de patrocinios y eventos, generó casi 5 millones y Goxo Food Services, especializada en delivery, alcanzó 4,5 millones de euros. La Navidad representa un pico en este ecosistema: el 15-20% de los ingresos anuales podría derivarse de diciembre, sumando directa e indirectamente varios millones adicionales gracias a turrones, roscones y presencia en eventos.

Dabiz Muñoz durante un cocinado. (Foto: Gtres)

Eso sí, las cifras no representan beneficio neto inmediato. La materia prima de alta calidad puede costar entre 20.000 y 40.000 euros mensuales, y el equipo de cocina, con sueldos premium, añade unos 80.000 euros mensuales. A esto se suman alquileres, impuestos, seguros y costes logísticos. Sin embargo, la diversificación de líneas de negocio, el efecto de marca y la capacidad de fijar precios premium permiten que la rentabilidad, aunque menor que la facturación bruta, siga siendo significativa: es probable que la Navidad aporte un beneficio neto de medio millón a un millón de euros, solo considerando turrones, roscones y food trucks.

Con todo, la Navidad de Dabiz Muñoz es mucho más que festividad y sabor: es un laboratorio de innovación, marketing y negocio. Cada turrón, roscón o plato de street food es parte de un engranaje que combina tradición con riesgo creativo, notoriedad mediática y cifras millonarias. La Navidad de Dabiz demuestra que, para un chef de élite, la alta cocina no se mide únicamente en estrellas Michelin, sino en euros, influencia y capacidad para transformar cada festividad en un evento económico de gran magnitud.