José Verdasco, suegro de Ana Boyer, revela cómo fue atender a Juan Carlos I en su restaurante

José Verdasco, padre de Fernando Verdasco, es una de las figuras más destacadas del mundo de la hostelería. El suegro de Ana Boyer representa la generación más reciente de una familia que ha sabido hacer de su cocido un plato por el que muchos suspiran. Los Verdasco son dueños de varios restaurantes en Madrid en los que se sirve este plato, al que no han podido rendirse algunos de los rostros más conocidos tanto del panorama nacional como internacional.

El origen de esta tradición culinaria se remonta a finales del siglo XIX cuando Cándida Santos, La Rayúa, matriarca de la dinastía familiar y bisabuela de Fernando Verdasco, transformó el local de La bola en un restaurante. Un lugar en el que el cocido no se come únicamente en la temporada de frío, sino también en verano, tanto de noche como de día.

José Verdasco durante una entrevista. (Foto: Gtres)

Otro de los locales de la familia era el Café de Chinitas, cerrado en estos momentos. Un local que estuvo regentado por José Verdasco y cuyos orígenes se remontan a 1970, cuando él y su hermano decidieron exportar el modelo de tablao flamenco y restaurante a Madrid. El Café de Chinitas se convirtió en uno de los locales más populares de la capital y por él han pasado desde la Familia Real española hasta personalidades como Diana de Gales o Bill Clinton. Ahora, el padre de Fernando Verdasco nos cuenta cómo fue atender al Rey Juan Carlos en sus visitas al local.

«Él vino un par de veces nada más», ha contado José Verdasco, que sí que ha dicho que la Casa Real contaba con los servicios del restaurante para algunos eventos. El suegro de Ana Boyer ha explicado que don Juan Carlos no solía comer el plato típico del local, el cocido, sino que optaba por otras cosas. «Fue una persona muy amable y muy cariñosa, a la que le gusta mucho el flamenco», ha explicado Verdasco, que ha revelado que el Rey Juan Carlos acudió con una de sus hijas, sin dar más detalles.

José Verdasco en Madrid. (Foto: Gtres)

Un cocido artesanal

José Verdasco ha contado que está contento con el resultado que están teniendo los diferentes locales de la familia. La cocina que proponen es una cocina típica española, muy tradicional, perfecta sobre todo para estos días de frío.

El padre de Fernando Verdasco ha explicado cómo se elabora su plato estrella, el cocido. «Nuestro cocido es un cocido artesanal, que se hace uno a uno, en cazuela de barro y con mucho cariño. Podemos cometer algún error, pero lo normal es que nos feliciten», ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Rayúa desde 1870 (@larayuamadrid)

Verdasco ha confesado que él solamente come cocido cuando está en sus locales, pero ya no se come un cocido entero porque tiene que cuidarse un poco. De hecho, en las fiestas navideñas en casa no hacen cocido, sino que tienen otras tradiciones, como es el caso del pavo, que se ha convertido en un imprescindible en su mesa en estas fechas tan especiales.