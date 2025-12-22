Este lunes 22 de diciembre, coincidiendo con el día de la Lotería de Navidad, se han enterrado los restos mortales de Gaudencio Fernández, ex chófer del Rey Juan Carlos y una de las personas de su máxima confianza. En la más estricta intimidad y sin una multitudinaria misa, los familiares del que fuera responsable de mantenimiento de los coches de Zarzuela, le han dado el último adiós lejos de los focos y a tres días del comienzo de las reuniones familiares.

Tal y como muestran las imágenes, el entierro ha tenido lugar a primera hora de este día tan especial para muchos españoles en el cementerio del Pardo -muy próximo a Zarzuela- tras velarlo en el Tanatorio de la Paz -donde tuvo lugar el funeral el pasado día 21- y con el que se cierra un capítulo en la vida del emérito, al que no se le ha visto ante las cámaras.

Es en este cementerio -gestionado por el Ayuntamiento de Madrid- donde también descansan los restos de personalidades históricas como los de Francisco Franco o los de Carrero Blanco.

El último adiós a Gaudencio Fernández. (Fotos: Gtres)

El vínculo de Gaudencio Fernández con la Familia Real

El final de año no ha sido nada fácil para el Rey Juan Carlos I. El emérito publicó hace solo un mes sus memorias en España. Unas páginas que han generado un gran debate en la calle, tras contar su punto de vista de sus vivencias y algunos capítulos polémicos que ha protagonizado. Desde entonces, el padre de Felipe VI se ha apoyado en su núcleo más cercano -entre los que estaba Gaudencio- y en su familia. De hecho, su hija, la infanta Elena, dio el visto bueno a la publicación tras asistir junto a su prima, María Zurita, a la presentación de Laurence Debray -la biografa del marido de la Reina Sofía- en España.

A punto de celebrar su 88º cumpleaños, en el que se espera que un año más parte de su familia vuele hasta Abu Dabi -donde permanece desde el verano del 2020-, el emérito ha perdido a uno de sus hombres de máxima confianza. Durante más de 50 años, formó parte de este núcleo cercano a Juan Carlos I, hasta el punto de posicionarse como uno de sus grandes apoyos.

Tras más de una vida dedicado en cuerpo y alma al servicio de la Familia Real, Fernández ha perdido la vida superada la barrera de los 100 años, de los cuales la mitad los pasó junto al monarca, del que conocía probablemente muchos secretos, así como sus relaciones públicas, que no oficiales, con mujeres que no eran la Reina Sofía.

Además, Gaudencio no solo conocía muy bien al emérito, sino también a Felipe VI y a Doña Letizia, ya que se jubiló en Zarzuela como responsable de mantenimiento de los vehículos oficiales hasta que cumplió los 65 años. De esta forma, el chófer siempre estuvo muy próximo a los miembros de la Familia Real y veló por la seguridad tanto del actual Rey de España, como de su mujer y sus hijas tras su salida de Zarzuela. Es por ello que no sería de extrañar que durante esta Navidad le tengan muy presente, pues siempre se mandaban mensajes cuando llegaban estas fechas.