Duro golpe para la Familia Real: muere Gaudencio Fernández, chófer de Juan Carlos I

La Familia Real está atravesando una Navidad muy complicada. Juan Carlos I ha decidido publicar sus memorias y esto ha generado un clima de tensión que nadie puede negar. Sin embargo, los Borbón tienen que estar unidos porque han recibido dos noticias bastante duras: ayer informamos de la muerte de la princesa Tatiana Radziwill y hoy de la triste pérdida de Gaudencio Fernández, chófer y confidente del Rey emérito.

Don Juan Carlos siempre ha dado mucho valor a las personas que han formado parte de su equipo y ha creado un vínculo especial con ciertos trabajadores que le han ayudado a salir adelante. Dentro de este grupo se encontraba Gaudencio Fernández. Fue su conductor durante más de 50 años y poco a poco se fue ganando su confianza, hasta el punto de posicionarse como uno de sus grandes apoyos.

Juan Carlos I con el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

La muerte del señor Fernández dejará un vacío importante en el corazón de Juan Carlos I, quien necesita más que nunca el calor de su entorno. Después de publicar Reconciliación, algunos medios y rostros importantes le han puesto en duda, aunque siempre contará con la comprensión de sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Estas últimas, según explican en Telecinco, viajarán hasta Abu Dabi en los próximos días para pasar con el emérito su cumpleaños.

Gaudencio Fernández ha fallecido a los 101 años y su trayectoria siempre ha estado marcada por la discreción. Era una persona en la que se podía confiar y, teniendo en cuenta su cercanía a Juan Carlos I, es posible que conociese muchos de sus secretos, pero jamás le traicionó y fue leal hasta el final.

Gaudencio Fernández, un trabajador ejemplar

Tal y como hemos explicado, Gaudencio Fernández estuvo cinco décadas siendo el conductor oficial de Juan Carlos I, pero este no fue el único cargo que ocupó dentro de la Familia Real, por eso también conocía bien al Rey Felipe, a la Reina Letizia y a doña Sofía. Después de abandonar el puesto de chófer, el abuelo de la princesa Leonor le pidió que fuese el responsable de mantenimiento de los coches de Zarzuela y él aceptó encantado, tanto que se terminó jubilando ahí.

La Familia Real en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Fernández estuvo trabajando para don Juan Carlos hasta que cumplió 65 años, aunque nunca perdieron el contacto. El emérito le conoció cuando tenía 17 y se estaba preparando para ser Rey, así que le tenía un gran aprecio y se esforzó por continuar con la relación que habían creado.

Su vinculación con la Reina Sofía

Gaudencio Fernández creó un vínculo especial con Juan Carlos I, pero también sentía un gran respeto por la Reina Sofía, de hecho, vivió muchos momentos especiales a su lado. Lo más importante es que fue él quien llevó a Su Majestad las tres veces que dio a luz. Se encargó de trasladarla al hospital y siempre ha trabajado muy a gusto a su lado.

De esta forma, el conductor estaba muy pendiente de don Felipe y de las infantas. Consideraba que eran parte de su familia y, después de jubilarse, se intercambiaba mensajes con ellos para de manera frecuente, sobre todo en fechas señaladas como la Navidad o los cumpleaños.