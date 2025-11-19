El Rey Felipe VI ha tenido que ejercer de portavoz de su esposa después de que unas palabras de Miguel Ángel Aguilar hayan dejado a la Reina Letizia boquiabierta durante el acto de entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Un prestigioso galardón que este año ha recaído en el periodista de Radio Nacional de España Fran Sevilla.

En su intervención, Aguilar ha dicho que la esposa de Felipe VI le había pedido cambiar el tipo de música del recital previo al acto y abandonar un poco la música clásica. El secretario del jurado ha hecho unas declaraciones que han dejado perpleja a doña Letizia.

«Solamente decirles, ustedes que han estado en tantos premios, resaltar algunas de las diferencias que se pueden observar aquí. Por ejemplo, no hay ninguna pantalla, no estamos apantallados. Y otra cosa que no hay y que celebro es que no hay música ambiental. Tengo esto pendiente con la Reina que siempre me dice que vaya por otros caminos y que abandone esta cerrazón un poco de la música clásica, que es excesivo, que de vez en cuando hay que ir a otras modalidades musicales. Lo estamos estudiando», ha dicho el secretario ante una doña Letizia que no podía contener su perplejidad y a la que se ha visto susurrar la expresión «madre mía de mi vida».

Las palabras del Rey Felipe

Ante esta situación, el Rey Felipe VI no ha dudado en salir en ejercer de inesperado portavoz de doña Letizia y justo al comienzo de su discurso ha querido hacer una pequeña puntualización a los comentarios de Miguel Ángel Aguilar.

«Permitidme una pequeña aclaración previa. Miguel Ángel, tengo que hacer de portavoz. A la Reina le gusta la música clásica. También le gusta la variedad. Pero todos somos grandes aficionados y apasionados por Bach. Y nada debemos tener contra la música militar en su contexto», ha dicho el monarca antes de empezar su discurso sobre el premiado de la velada. Unas palabras que han provocado la sonrisa y la mirada cómplice de su esposa.

El look de la Reina Letizia

El acto de entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo es una de las citas más importantes de la agenda de los Reyes y, en especial, para la Reina Letizia, ya que tiene la oportunidad de reencontrarse con antiguos compañeros de profesión y ponerse al día de la actualidad con testimonios directos.

A lo largo de los años, los estilismos de la Reina han acaparado la atención en esta cita, en la que siempre ha sorprendido. Este año no ha sido una excepción. La madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía ha elegido un total look en color granate compuesto por una falda con lentejuelas de Massimo Dutti, jersey de Falconeri, zapatos de tacón bajo y joyas de Parfois. Unos pendientes y un collar bicolor de precio asequible que están al alcance de todos los bolsillos. No faltaba tampoco su sortija de oro de Coreterno.