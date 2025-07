La hija mayor de Marta Luisa de Noruega sigue los pasos del chamán y desvela que es bisexual

Hacía tiempo que la princesa Marta Luisa de Noruega no concentraba la atención de los medios. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega es una de las royals más peculiares del panorama actual. Sin un papel oficial dentro de la estructura de la monarquía, Marta Luisa es una suerte de espíritu libre que siempre apuesta por hacer las cosas a su manera y que no siente ninguna obligación de seguir las normas a rajatabla. Ya lo demostró con su primera boda con el escritor Ari Behn y, años más tarde, con su polémica relación con el chamán Durek Verrett. Juntos han sido protagonistas de algunas controversias que han repercutido en la imagen de la Corona en un momento en el que la institución no pasa por su mejor etapa debido, sobre todo, a la situación de Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit.

El pasado fin de semana, la princesa acudió al desfile del Orgullo que se ha celebrado en la capital noruega. Lo hizo en compañía de su hija mayor, Maud Angelica Behn, así como con su marido, el chamán Durek Verrett. La hija mayor de los reyes de Noruega no quiso perderse esta celebración, que ha concentrado a multitud de personas en las calles de Oslo. Sin embargo, esta vez los focos no han estado puestos en ella, sino en su hija mayor.

Marta Luisa de Noruega y el chamán. (Foto: Gtres).

La revelación de Maud Angelica

Maud Angelica Behn, de 22 años, ha aprovechado esta fecha para hablar por primera vez y de manera sincera y abierta sobre su orientación sexual. Ha sido en una publicación en su cuenta personal en Instagram donde la sobrina del príncipe Haakon ha compartido una serie de fotografías del evento junto a un grupo de amigas. «¡Feliz Orgullo de una persona bisexual! El Orgullo de este año ha sido absolutamente increíble y hubo mucho amor», ha escrito la joven, vestida con los colores de la bandera bisexual y un abanico estampado con un arcoíris.

Varios miembros de su familia han reaccionado a su publicación. Por ejemplo, la princesa ha escrito: «¡Grande, hermosa tú, Maud! Brindemos por el amor. El amor es amor. ¡Te quiero! Feliz Orgullo», ha sentenciado Marta Luisa, mientras que su hermana Leah le ha puesto varios corazones.

Marta Luisa, una más en el Orgullo

La propia Marta Luisa de Noruega también ha aprovechado esta jornada para disfrutar del colorido desfile por las calles de la capital. La princesa, muy activa en las redes sociales, también ha publicado algunas imágenes en su cuenta personal, además de unas bonitas palabras: «El amor nunca se equivoca. Este mes del Orgullo, quiero rendir homenaje a la valentía que se necesita para vivir tu verdad. Durante el Orgullo veo una profunda capacidad de amar, un amor que no pide permiso ni explicaciones. Hay algo profundamente hermoso en atreverse a amar a quien amas, incluso cuando el mundo te dice que estés callado, que te retractes o que te escondas. Pero el amor no está hecho para ocultarse. Está hecho para celebrarse, vivirse y compartido en todas sus maravillosas formas. El orgullo no se trata solo de identidad. Se trata de la libertad y de la valentía de ser tú mismo en un mundo que a menudo no lo hace fácil», ha escrito la princesa.

Marta Luisa de Noruega en una celebración en Oslo. (Foto: Redes sociales)

A pesar de que Maud Angelica Behn es la primera en revelar públicamente su bisexualidad, lo cierto es que también el marido de la princesa ha hablado en más de una ocasión de esta cuestión. El chamán Durek Verrett ha dicho varias veces que es bisexual y ha comentado que su visión del amor no está determinada por el género, sino por la persona.