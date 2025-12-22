Edurne cumple 40: el giro de 180º grados en su vida y una celebración dorada

Edurne ha alcanzado una nueva cifra. La artista ha cumplido 40 años en una etapa de cambios. A principios del año 2024, se anunció públicamente su fichaje por La Voz, en Antena 3, como coach. Dando así carpetazo a su recorrido por Telecinco, cadena de la que formó parte mientras duró su vínculo con el concurso Got Talent, en el que ejercía de jurado. Se trata de unos desempeños laborales que han llamado a su puerta por los éxitos que ha cosechado en su carrera como artista, que se desencadenó tras su paso por la academia de talentos más famosa de la pequeña pantalla, Operación Triunfo.

Edurne mantiene una dilatada carrera en la industria y es que comenzó cuando era apenas una niña formando parte del grupo infantil Trastos y no fue hasta años después cuando participó en la cuarta edición de OT, en 2005, un talent show en el que quedó entre los finalistas y que le reportó mucha proyección como cantante. En la actualidad, continúa inmersa en la creación de nuevas melodías y ha sacado un nuevo álbum perfecto para cantar y bailar en estas fechas que se titula Navidad junto a ti.

En el terreno personal, Edurne goza de gran estabilidad sentimental junto al futbolista de ACF Fiorentina, David de Gea. Es precisamente por los compromisos del portero por lo cual la protagonista de estas líneas vive a caballo entre Florencia y Madrid. Con él ha formado una familia y juntos han dado la bienvenida a su única hija, que recibió el nombre de Yanay cuando vino al mundo en 2021. Aunque ha confesado en varias ocasiones que le gustaría ampliar la familia y darle a la menor hermanos, por el momento continúan siendo tres miembros en el clan de Gea García.

La foto de su 40.º cumpleaños

Edurne suele compartir con sus más de 2 millones de seguidores muchos de sus planes, ya sean de ocio o relacionados con su carrera musical. Como buena conocedora del medio digital y consciente de su abultada audiencia, aprovecha para hacer promociones de sus nuevos proyectos y también para hacer campañas de publicidad que le reportan importantes beneficios económicos.

Su último pronunciamiento público ha sido para celebrar junto a su comunidad 2.0 su cumpleaños. Lo ha hecho con un carrusel compuesto por tres momentos. En el primero de ellos, Edurne aparece muy sonriente con un top, unos pantalones negros y un abrigo de pelo amarillo pastel. Sobre su cabeza tiene colocados dos globos dorados que conforman el número 40. Deslizando hacia la izquierda, podemos observar un divertido video en el que corta los globos de los 39, que se esfuman para dar paso a la nueva cifra. Por último, ha añadido un collage con cuatro instantáneas sobre un fondo de destellos dorados en las que aparece con diferentes expresiones. «Bienvenidos 40. Luz, gratitud y ganas de vivirlo todo. Aquí empieza lo mejor», ha escrito en el pie desvelando sus deseos para este nuevo año.

Un post que no ha tardado en inundarse de comentarios de compañeros de profesión y amigos de la intérprete de Amores dormidos. «Bienvenida a la 4.ª planta. Estábamos esperándola», ha escrito bromeando Dani Martínez. «Feliz vida», ha deslizado el estilista Jesús de Paula. «Felicidades, mi queridísima amiga», ha apostillado Risto Mejide. «Qué buen número», ha indicado con humor la cuenta oficial de Los 40 España. Santi Millán, Chenoa, Tony Aguilar o Luis Fonsi han sido otros rostros conocidos que le han enviado un bonito mensaje.