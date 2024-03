La contradictoria decisión de Edurne tras abandonar ‘Got Talent’

A sus 38 años, Edurne ha tomado una importante decisión que afecta a su esfera profesional. La cantante dice adiós a la televisión. Curiosamente, medio que la catapultó hacia el éxito tras su participación en la cuarta Operación Triunfo, en el año 2005. Ahora, la intérprete de Amanecer quiere cerrar una de las etapas más importantes de su vida para dedicarse de lleno a su gran pasión, que es la música.

Edurne posa en un photocall en Madrid / Gtres

De esta manera, si bien le pequeña pantalla vio nacer a una estrella, ahora, dejara de lado esta faceta para centrarse en el ámbito musical, ya que tiene nuevos retos musicales entre manos, como su nuevo disco en el que está inmersa. Y es que, su andadura televisiva arrancó hace casi dos décadas. Ha participado en diferentes formatos, bien en calidad de invitada, como de cantante e incluso ha sido jurado invitado en Operación Triunfo en 2023.

Edurne en los Premios Ídolo. / Gtres

Pese a que aparca sus apariciones televisivas de manera indefinida, Edurne ya forma parte del universo mágico de la televisión, un medio que la ha visto crecer profesionalmente.

Su pasado como cantante

Mucho antes de saltar a la fama con el espacio musical de TVE, Edurne ya había dado sus primeros pasos sobre un escenario. Apenas tenía nueva años cuando la madrileña pasó a formar parte del grupo infantil Trastos, que estaba compuesto por Miguel Ángel Varcárcel (Farmacia de guardia); Críspulo Cabeza (Barrio), Fernando García Cuesta (Tres hijos para mí solo), Patricia Villena y Estefanía Maestre. Llegaron a sacar al mercado tres trabajos discográficos. De hecho, llegaron a participar en Día a día, programa matinal de María Teresa Campos que se emitía en la cadena de Fuencarral.

La inesperada despedida de Edurne

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne dos millones de seguidores, la artista ha dado a conocer la importante decisión de dejar atrás una parte importante de su pasado profesional, ya que ha tomado la determinación de poner punto final a su andadura en Got Talent, espacio de Telecinco. «Hoy os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia”, ha comenzado el escrito.

«Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia”, ha añadido, reflejando así todo su agradecimiento al formato por haberla dejado formar parte de este talent show. Tampoco ha querido perder la oportunidad de mencionar a sus compañeros. «Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero», ha indicado.

Edurne en una imagen de archivo / Gtres

Y es que, deja atrás la pequeña pantalla por un motivo de peso, uno de sus grandes sueños, la música. «Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música. Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro», ha finalizado.

Como era de esperar la reacción por parte de los compañeros con los que ha compartido plató no han tardado en mandarle todo su cariño. Por su parte, Risto Mejide y Paula Echevarría han sido de los primeros en escribir en el post.