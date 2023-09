Los grandes apoyos (más allá de Edurne) de David de Gea en su tensa espera

Los cambios no siempre son a mejor y si no que se lo digan al Manchester United. El equipo decidió este verano no renovar a David De Gea y fichar en su lugar a otro portero que está empeorando las prestaciones del portero español. La consecuencia directa es que el mercado de fichajes en el fútbol cerró el pasado 1 de septiembre y el marido de Edurne se quedó sin firmar por ningún equipo.

La evolución del arquero ha sido en retroceso. De ser uno de los mejores del mundo en su posición, titular con la Selección Española y objeto de deseo de los mejores clubes del mundo -el Real Madrid en hasta dos ocasiones, la última este verano-, a caer en el olvido. Lo más llamativo es que podría fichar por cualquier club a coste cero, pero por algún motivo no encuentra el acomodo en ninguno.

Edurne y David De Gea posando en su boda / Gtres

Hace días sonó con fuerza la posibilidad de regresar a España tras un supuesto interés por parte del Real Betis Balompié en hacerse con los servicios de De Gea para reforzar su portería. Hay que recordar que el cancerbero salió de la cantera del Atlético de Madrid y tras un año en el primer equipo hizo las maletas a Manchester, donde ha estado una década, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la plantilla. No obstante, esa opción para esfumarse sin llegar a coger forma.

El panorama para el guardameta es ciertamente tenso ya que un futbolista de su categoría necesita encontrar acomodo cuanto antes para volver a sentirse futbolista. Además, la incertidumbre nunca es una buena compañera de viaje. Mientras deshoja la margarita, Edurne y De Gea residen en su casa de Madrid, donde pasan largas temporadas en verano.

En este compás de espera, De Gea puede apoyarse y sentir el calor de gente muy importante para él. Es obvio que su mujer está siempre ahí en las buenas y en las malas. No hay que olvidar que Edurne apostó fuerte por este amor sin importarle el importante escollo que fue la distancia entre ellos. Mientras la cantante estaba en España, su chico hacía vida en la fría ciudad británica. No fue hasta mediada su relación cuando empezaron a vivir juntos en Reino Unido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David De Gea (@d_degeaofficial)

Su otro gran baluarte es el de su hija. La pequeña nacida de la unión con la ex concursante de Operación Triunfo ha convertido al de Illescas en padre primerizo. Desde hace meses está experimentando todas las primeras veces en la paternidad y se derrite con tan solo mirarla. Cuando se ve en sus ojos, se acaban todas las preocupaciones.

Mientras está en España, David de Gea tiene, además, a sus padres muy cerca, en la localidad manchega de la que él es originario. También a su grupo de amigos de toda la vida y a las amistades que dejó de su etapa en la cantera del club rojiblanco. Mientras tanto, el reloj avanza.