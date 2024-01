Natalia Almarcha sentencia a Risto Mejide tras su ruptura

«Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca». Estas son las palabras con las que Natalia Almarcha podría haber sentenciado su relación con Risto Mejide, tras poco más de un año de relación y varias semanas de rumores sobre una posible ruptura entre la pareja; a través de sus redes sociales, donde reúne a cerca de sesenta mil seguidores. La farmaceutica ha publicado este enigmático mensaje, es digno de mención aquí, después de dejar de seguir al publicista en sus respectiva cuenta de Instagram y eliminar, asimismo, su etiqueta de todas aquellas publicaciones en las que aparecen juntos; y de compartir un parte de una conversación con un amigo hablando sobre la cantidad de hombres que le escriben por privado.

Este detalle, sea como fuere, no ha pasado desapercibido para las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes, este martes, han arrojado luz sobre los motivos que podrían haber llevado a Risto y Natalia a tomar caminos por separados, no sabemos si definitivamente; pues cabe recordar que a finales del pasado mes de septiembre, la pareja retomó por tercera vez su relación en menos de un año tras una aparente ruptura entre rumores de infidelidad. «No tiene que ver con nada económico. Es una causa que podría hacer sospechar de la existencia de terceras personas. Es eso o algún tipo de desajuste personal», ha comenzado diciendo la ex colaboradora de Sálvame. «Ella le pidió explicaciones por un tema, él de dijo ‘no me atosigues’ y ella ‘pues mira, para llevar así la relación lo dejamos’. Yo si fuera Natalia (…) Si a ti o a mí nos pasara lo mismo o nos íbamos a un terapeuta especializado o rompías», ha añadido la periodista.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en un evento en Madrid / Gtres

Pero eso no es todo. Según la misma fuente, Natalia Almarcha, que sería quien, en esta ocasión, habría tomado la drástica y tajante de decisión del adiós sentimental, no se sentiría «bien tratada ni valorada» por Risto. Un hecho que contrasta con las últimas imágenes públicas de la pareja, muy cariñosa, primero en la boda de Edurne y David de Gea que se celebró en la isla de Menorca, el pasado mes de julio y, después, durante la gala de los Premios Antena de Oro, que son otorgados anualmente por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, a los profesionales más destacados en el campo de la industria audiovisual; y en los que Mejide fue galardonado.

La historia de Natalia Almarcha y Risto Mejide

Fue en marzo del año pasado cuando una de las principales revistas del corazón abrió su edición semanal con unas imágenes de Risto Mejide y Natalia Almarcha disfrutando de una romántica escapada de fin de semana a Cuenca. Las fotografías sirvieron para confirmar que el publicista había pasado página después de su mediática separación de Laura Escanes y que estaba de nuevo ilusionado. «Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar», fueron las palabras con las que el publicista confirmó lo anterior.

Risto Mejide y Natalia Almarcha en un evento en Madrid / Gtres

Pero lo suyo no llegó a buen puerto (de primeras). Tan solo tres meses después de comenzar su historia de amor, Risto Mejide confirmó la ruptura con su pareja. Una que duró muy poco, porque en julio se reconciliaron. Posteriormente, eso sí, volvieron a poner punto y final a su noviazgo. Sin embargo, pasó el verano y la pareja sorprendió a todos con una nueva reconciliación. Y hasta hoy.