Lo que todavía une a Laura Escanes y Risto Mejide (y no es su hija)

Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación en septiembre del año pasado, después de siete años juntos y una hija en común, Roma, mediante un comunicado a través de sus respectivas redes sociales. «Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor», escribieron.

Sin embargo, y al margen de la pequeña, sus nombres siguen yendo de la mano en la crónica social de nuestro país. Sobre todo después de que haya visto la luz que la ex pareja comparte todavía algún que otro negocio. Concretamente, una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada.

Se trata de Tuyyoque Studio SL, la empresa desde la que Laura registró su marca personal, Laura Escanes, y gestionó el salón de belleza que abrió en 2020 en el centro Madrid, Blondie; así como otros proyectos. Dicha empresa fue dada de alta, según la revista Lecturas, en 2011, bajo el nombre Downloading Name SL y, originalmente, estaba dedicada a «la consultoría, creación y gestión y desarrollo de cualquier tipo de software para plataformas de dispositivos telefónicos o móviles». Sin embargo, fue en 2018 cuando cambió de rumbo.

Afincada en la calle Morales de Barcelona, en cuestión de cifras, es digno de mención aquí, dicha sociedad facturó sólo el año pasado, más de un millón de euros. Antes, en 2021, Risto y Laura facturaron 1.149.000 euros por sus servicios, embolsándose, tras impuestos, la friolera cantidad de 558.000 euros. Y nada queda ahí: la sociedad acumulaba ya entonces años de ganancias consecutivas, sin embargo, se dio la circunstancia de que cuando la ex pareja anuncio su ruptura, pasó a multiplicar por dos la facturación de los ejercicios anteriores (567.000 euros en 2020 y 549.000 en 2019).

El aumento en la cuenta de resultados de la empresa fue notorio, asimismo, cuando la catalana y el presentador de Todo es mentira, presentaron su primer y único proyecto juntos a efectos reales y visibles, Cariño, pero ¿qué dices?. Un podcast lanzado por la empresa Phi Beta Lambda Podcast, encargado de su producción, y lanzado a través de Podimo; en el que Risto y Laura conversaban sobre varios aspectos desconocidos de su vida privada, y de las relaciones y su visión del mundo. La entonces todavía pareja, firmó una primera entrega de nueve capítulos que congregó a cerca de 70.000 suscriptores a la plataforma.

Risto Mejide y Laura Escanes, vidas paralelas en lo sentimental

Al margen de lo anterior y de lo estrictamente empresarial, Risto Mejide y Laura Escanes sí han separado sus caminos. En lo sentimental, ambos han rehecho sus vidas. Risto está feliz en su segunda oportunidad con Natalia Almarcha, y Laura, por su parte, si bien ha roto su noviazgo de casi un año con el cantante Álvaro de Luna; ha asegurado estar «tranquila» y en un muy buen momento.