Edurne rompe barreras: su primer álbum navideño y la vida que comparte con David de Gea

Edurne regresa esta noche a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto musical, Navidad junto a ti, su primer álbum navideño que combina clásicos de la temporada con canciones originales. Con él, la artista madrileña inaugura oficialmente la campaña musical de estas fiestas, aportando su característico timbre y energía a temas que prometen convertirse en imprescindibles de esta Navidad. La cantante se sentará junto a Pablo Motos para hablar de su disco, pero también para repasar una trayectoria profesional que la ha convertido en una de las artistas más completas y queridas de España.

Nacida el 22 de diciembre de 1985 en Collado Villalba, Madrid, Edurne García Almagro mostró su pasión por la música desde muy pequeña. A los siete años formó parte del grupo infantil Trastos, con el que grabó tres discos y comenzó a familiarizarse con el escenario y la televisión, participando en programas como Música sí de TVE. Su salto definitivo a la fama llegó en 2005 con su participación en la cuarta edición de Operación Triunfo, donde su voz y carisma la convirtieron en una de las concursantes favoritas del público. Desde entonces, Edurne ha consolidado su carrera musical con la publicación de siete discos y numerosos sencillos, incluyendo éxitos como Despierta, Amanecer y No puedo más. Su reconocimiento se expandió también a Europa cuando en 2015 fue seleccionada para representar a España en el Festival de Eurovisión en Viena.

Edurne en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Más allá de la música, Edurne ha demostrado ser una polifacética artista. Su presencia en televisión incluye participaciones en programas como ¡Más que baile!, donde alcanzó la segunda posición, y Tu cara me suena, en el que se proclamó ganadora. También ha formado parte del jurado de Got Talent España y actualmente ejerce como coach en La Voz Kids, lo que refleja su versatilidad y experiencia en formatos televisivos variados. Además, Edurne ha explorado la actuación, con papeles en series como Ana y los siete, Servir y proteger y Robles, investigador, y ha protagonizado musicales como Grease, con giras por toda España, demostrando que su talento no conoce fronteras.

En el plano personal, la vida de Edurne ha estado marcada por una relación estable y discreta con el futbolista David de Gea, a quien conoció en 2010 en una gala benéfica. La pareja celebró su boda en Menorca en 2023, en un evento íntimo y original, con solo ochenta invitados y detalles sorprendentes como tirolinas, fiesta de la espuma y un divertido escape room inspirado en La casa de papel. De su unión nació su hija Yanay en marzo de 2021, y aunque Edurne ha confesado que le gustaría darle un hermanito en el futuro, actualmente se centra en disfrutar de cada momento con su familia y compaginarlo con su carrera profesional. La cantante y su pareja han sabido sobrellevar la distancia impuesta por los compromisos profesionales de De Gea en Italia, manteniendo una relación basada en el respeto, la admiración mutua y el apoyo constante.

Con Navidad junto a ti, Edurne se adentra en un terreno nuevo dentro de su discografía, ofreciendo once canciones que combinan adaptaciones de clásicos navideños como Santa Claus is Coming to Town y Blanca Navidad con temas originales como la canción que da título al disco. Este proyecto refleja su madurez artística y su deseo de acercarse a sus seguidores en un momento tan especial del año. «Estoy en el mejor momento de mi carrera», ha confesado Edurne, quien celebra casi dos décadas sobre los escenarios, compaginando música, televisión y teatro con una vida familiar plena.