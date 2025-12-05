La retirada de España de Eurovisión 2026 marca un punto de inflexión histórico tanto para el festival como para el eurofan español. Por primera vez en 64 años, RTVE rompe su continuidad en el certamen después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aprobara en su Asamblea General un cambio de normas que garantiza la participación de Israel el próximo año. La decisión, inmediatamente seguida por Países Bajos, Eslovenia e Irlanda, ha provocado un terremoto político, mediático y emocional cuya onda expansiva ya se nota entre los seguidores más fieles del concurso.

RTVE justificó su salida con un comunicado inusualmente duro en el que acusaba a la organización de actuar bajo «presiones políticas» y de consolidar un festival «fracturado». La negativa de la UER a permitir una votación específica y secreta sobre la participación de Israel -algo solicitado por España y otros siete países- acrecentó la desconfianza de la delegación española, que también rechaza el nuevo reglamento técnico que reduce los votos del público y amplía los mecanismos anti-manipulación. Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, fue tajante: «Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos».

Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. RTVE se retira de Eurovisión. Aquí nuestra posición👇https://t.co/DRA8l1SV6O a través de @rtve — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025

La UER, en cambio, defiende que las medidas aprobadas buscan reforzar la transparencia y la neutralidad del evento. Su presidenta, Delphine Ernotte Cunci, celebró el «compromiso común» alcanzado por la mayoría de las delegaciones, mientras que el director del festival, Martin Green, recordó que Eurovisión «no debe utilizarse como escenario político». Israel, cuya televisión pública Kan da por hecha su participación, recibió además el respaldo del presidente Isaac Herzog, que agradeció a sus «amigos» europeos la defensa de su derecho a competir.

Mientras tanto, la decisión española tendrá consecuencias direc­tas: RTVE no emitirá ni la final del 16 de mayo en Viena ni las semifinales del 12 y 14. Esto implica que, por primera vez, el público español no podrá votar directamente y solo podría hacerlo a través de la modalidad Rest of the World, un sistema más complejo que exige el uso de la aplicación oficial y pago digital. Para muchos eurofans, como Diego de la Cruz, esto supondrá un desplome natural de la participación del público español en las votaciones: «Si España no está, no creo que la gente vaya a hacer tanto jaleo con la aplicación».

Melody en el Festival de Eurovisión. (Foto: Gtres)

Más allá del procedimiento técnico, la reacción emocional está siendo intensa. Diego afirma sentir «orgullo» por la postura de RTVE y reconoce que, sin España en competición, pierde todo interés en ver el festival: «No voy a verlo para encima dar más visitas a la UER por otros canales». En su opinión, la ausencia española afectará a la percepción del certamen en toda Europa: recuerda que España es uno de los mayores contribuyentes financieros, uno de los países con más audiencia (casi 20 millones en 2024) y que la suma de las retiradas podría suponer entre el 20% y el 25% del público total.

Otros testimonios, como el de Berto, hablan directamente de una ruptura moral: «No se puede estar en el mismo espacio que unos genocidas», asegura. Para él, la desconexión será total: «Es raro porque llevo viéndolo muchos años, pero prefiero tomar distancia». Ambos coinciden en que la postura española es coherente y debe mantenerse en el futuro si Israel continúa participando. Asimismo, recuerdan episodios previos que, según relatan, alimentaron el malestar: presuntas interferencias del gobierno israelí en votaciones, compra de votos o dificultades laborales para las delegaciones.

Melody durante una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

La prensa extranjera analiza la retirada de España de Eurovisión

La retirada también ha llamado la atención internacional. Medios como The New York Times hablan de «boicot» y destacan que España, Irlanda y otros países justifican su marcha por la permanencia de Israel en el festival en un contexto marcado por la guerra en Gaza y la crisis humanitaria. La comparación con la expulsión de Rusia también ha cobrado fuerza, incluso desde el ámbito político español: el presidente Pedro Sánchez defendió públicamente que Israel debía ser excluido para evitar «dobles estándares».

A pesar del conflicto, RTVE ha confirmado que mantendrá el Benidorm Fest, reforzándolo como gran festival de la música en España. De esta manera, el país se desvincula de Eurovisión, pero no de su apuesta por un proyecto musical propio. Entre el peso institucional y el sentir eurofan, la retirada de España deja una certeza: Eurovisión 2026 será recordado como el año en que uno de los pilares del festival decidió decir basta, abriendo un debate que promete seguir vivo mucho más allá del escenario de Viena.